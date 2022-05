Côte d’Ivoire: Assalé Tiémoko va déposer une loi contre la médiocrité

Le député-maire de Tiassalé, l’honorable Assalé Tiémoko va introduire auprès de l’Assemblée nationale, une loi de salut public, dite "Loi portant répression de l'apologie de la médiocrité ». Il s’explique dans la publication ci-dessous.

Assalé Tiémoko: « Les faux modèles ne doivent plus continuer à saper les fondements moraux de notre société »

Apologie de la médiocrité: Trop, c'est trop! Une société n'a pas d'avenir ni de stabilité, si elle ne s'oppose par tous les moyens légaux, à la corruption de l'esprit de sa jeunesse par la célébration de la médiocrité et de l'enrichissement miraculeux. Après avoir échangé depuis ce matin avec des collègues députés membres de la Commission des affaires générales et institutionnelles, j'ai décidé de proposer dans les semaines qui viennent, une loi de salut public dit "Loi portant répression de l'apologie de la médiocrité" dans notre pays.

Cette loi qui intégrera également un aspect pénal pour la vente de boissons alcoolisées aux mineurs de moins de 18 ans et l'interdiction pénalement réprimée de l'accès de ces mineurs à tous lieux de vente d'alcool d'un certain degré, a pour objectif principal d'offrir à notre justice, plus de moyens pour agir contre l'invasion des faux modèles dont l'exposition publique et l'activisme font planer de graves menaces sur l'éducation de notre jeunesse.

Nous devrons reprendre en mains les choses. Ce qui se passe sous nos yeux, ne peut plus continuer. Les faux modèles ne doivent plus continuer à saper les fondements moraux de notre société. Soit, nous choisissons clairement de promouvoir le mérite et les valeurs républicaines et dans ce cas nous avons une chance de construire une société de confiance dans les institutions à léguer en héritage à nos enfants, soit nous choisissons de construire une société de médiocrité, de promotion de fausses valeurs, des faux modèles et, dans ce cas, nous devrons nous apprêter à en subir les conséquences.