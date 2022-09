Espèces incroyables: Une chauve-souris de la taille d’un enfant de 12 ans

Cette roussette serait-elle la plus grande chauve-souris d'Afrique, voire du monde? Ce "Renard Volant" qui nous a été donné d'apercevoir, fait partie des espèces animales les plus étranges de la planète.

Chauve-souris: Odyssée avec l'incroyable "Renard Volant"

Notre monde est incroyable, épatant, surprenant et nous offre une multitude d'espèces animales parfois hallucinantes comme cette chauve-souris que vous voyez sur cette image.

Non, ce n’est pas l’angle de la caméra ou un effet visuel quelconque. C’est en fait bien une énorme chauve-souris nommée "Le Renard Volant".

Elle compte parmi les plus grandes chauves-souris au monde avec une envergure de 1,5 mètre soit la taille d'un enfant de 12 ans.

Aussi effrayant que cela puisse paraître, ces doux géants ne mangent que des fruits et sont inoffensifs pour l'homme.

L’Acerodon jubatus, connue sous le vocable de “renard volant” des Philippines, est considérée comme la plus grande espèce de chauve-souris au monde. Frugivores, les “renards volants” sont indispensables aux forêts tropicales, car ils créent des interactions mutuellement bénéfiques avec les arbres et les plantes dans leur habitat naturel.

Quels sont les secrets de cet animal encore bien mystérieux ?

Contrairement à ce que l’on pense, les chauves-souris ne s'accrochent pas dans les cheveux, le système d’écholocation des chauves-souris leur permet de repérer un cheveu humain lorsqu’elles volent à plus de 30 km/h ! Alors, soyez sans crainte.

En général, la chauve-souris est ce petit mammifère d’à peine 8 à 15 grammes. Il est capable de parcourir plus de 2 000 kilomètres en quelques semaines seulement.

Cet animal a inspiré de nombreux mythes. Notamment la Desmodus rotundus et surtout la chauve-souris pipistrelle (que l’on trouve en Charente-Maritime) et plus précisément sur la périlleuse odyssée qu’elle entreprend chaque année. Chasseresses et insectivores, il faut noter que parmi la grande variété d’espèces de chauves-souris, certaines sont carnivores, d’autres sont également végétariennes et d’autres encore se nourrissent de pollen et de nectar.

Leur chasse contre les moustiques est un atout considérable, sans compter que leurs déjections constituent du guano qui est un engrais organique azoté naturel précieux.

Les grands murins, ou Myotis myotis, sont une espèce de chauve-souris européenne très répandue qui aime se nourrir d’insectes, notamment de coléoptères. Elles vivent en colonies dans les bois et en lisière de forêt, et se perchent dans des grottes souterraines pendant la majeure partie de l’année, ou dans des bâtiments pendant l’été.

Des mammifères hétérothermes

Les chauves-souris sont des organismes endothermes, c'est-à-dire qui produisent leur propre chaleur en brûlant des réserves de graisses. Elles sont également capables de faire varier leur température corporelle en fonction du milieu dans lequel elles vivent; on dit alors qu'elles sont des mammifères hétérothermes.

Pour éviter de se faire dévorer par les chouettes, les grands murins imitent les bourdonnements des frelons : une adaptation remarquable qui n'avait encore jamais été observée chez les mammifères.

Malheureusement, bien que les chauves-souris puissent vivre jusqu’à 15 ans environ, leur population diminue d’année en année : les pesticides déversés dans les champs les empoisonnent, la pollution lumineuse de plus en plus importante les fait fuir, les éoliennes les perturbent, les grillages ou la fréquentation humaine importante des lieux d’hibernation les gênent…

Espèces en voie de disparition, la principale menace pour ces chauves-souris est la déforestation, avec la disparition des arbres et donc des fleurs et des fruits qui constituent l'essentiel de leur régime alimentaire.

L'autre menace majeure est le braconnage : les “renards volants” des Philippines sont considérés comme nuisibles par certains agriculteurs car ils se nourrissent dans les vergers lorsque les autres sources de nourriture viennent à manquer.