Championnat Afrique Kickboxing : Les Éléphants raflent 3 médailles

Les héros de Johannesburg sont arrivés au bord de la lagune Ébrié avec trois médailles dans leurs sacs. Ils avaient pris part au championnat Wako Afrique de kickboxing en Afrique du Sud du 25 au 29 août 2022.

Championnat Wako Afrique de kickboxing : Les Éléphants font bonne impression

La délégation ivoirienne conduite par Parfait Doukrou, secrétaire général de la Fédération ivoirienne de kickboxing, a quitté Abidjan sur la pointe des pieds. Elle a participé au championnat Wako Afrique de kickboxing du 25 au 29 août 2022 en Afrique du Sud.

Les Éléphants gladiateurs ont mis toutes les chances de leur côté pour obtenir trois médailles. Les jeunes avaient participé à un grand tournoi africain qui leur a permis de mieux se préparer pour ses joutes. Le résultat est clair. La Côte d'Ivoire s’est inscrite au pavillon des icônes pour cette édition de la CAN de kickboxing tenue au pays de Nelson Mandela.

Une médaille en Or pour Abdoul Kader Dao (El Professor), champion d'Afrique des -75 kg, deux médailles en Argent pour Mélèdje Yedoh (capitaine de l'équipe nationale) et Bah Moïse respectivement vice-champion en -86 kg et +93 kg. Le président de la Fédération ivoirienne de kickboxing, Kouadio Yao n'a pas caché sa joie de voir ses poulains ramener des titres.

Pour lui, c'est une autre dimension que le kickboxing ivoirien emboîte au plan africain. "Je suis heureux pour mes gosses. Les enfants se sont donné corps et âme lors des entrainements. Malgré nos maigres moyens, nous avons pu faire partir quatre athlètes et on récolte trois médailles, c'est énorme et je ne peux que dire merci à tous ceux qui se sont impliqués dans cette victoire", a dit le patron du kickboxing en Côte d'Ivoire.

En plus de ses médaillés, la Côte d'Ivoire intègre le comité exécutif de la Confédération africaine Wako-Afrique. C'est Parfait Doukrou qui porte désormais le costume de responsable africain chargé de développement du kickboing.

Après la compétition, tout le staff et les compétiteurs ont été reçus par l'ambassadeur de Côte d'Ivoire en Afrique du Sud, SEM Sakaria Koné. Il a salué les médaillés et aussi l'effort fourni par les dirigeants de la fédération. Dans la foulée, il a offert un dîner à la délégation.