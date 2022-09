RDC : Ngombo, la fille de Mobutu qui avait tenté de se suicider

Ngombo Mobutu, est la fille de l’ancien dirigeant zaïrois Mobutu Sese Seko, décédé en 1997. Alors que son père étant encore en vie, elle avait tenté de se suicider.

Ngombo Mobutu, la fille de son père

Le maréchal Mobutu Sese Seko a dirigé la République démocratique du Congo (RDC) qu’il a pris le soin de rebaptiser Zaïre dès sa prise de pouvoir par un coup d’État en novembre 1965 qui a vu la chute de Joseph Kasa-vubu. L’homme qui a présidé aux destinées de son pays pendant 31 ans a laissé derrière lui plus d’une dizaine d’enfants.

Née vers 1957, Ngombo Mobutu est l’ainée des filles du "léopard du Zaïre". Elle est le fruit de l’union entre l’ancien président de la République du Zaïre et Marie-Antoinette Gbiatibwa. Elle a pour frères et sœurs Niwa (décédé en 1994), Manda (décédé en 2004), Konga (1960-1995), Ngawali, Yango, Yakpwa, Kongolu et Ndagbia. Ngomba a aussi plus de dix demi-frères et demi-sœurs.

Selon des informations fournies par le magazine Jeune Afrique, elle a été en couple avec le fils de l’un des amis de son père, en l’occurrence le maire de Limete. Malheureusement pour elle, son foyer ne résiste pas aux difficultés de la vie. Ngomba avait tenté de se suicider. Notre source indique qu’elle s’est installée en Belgique.