Côte d'Ivoire : Le général Tehe quitte LIDER et s'explique

Ex-cadre de LIDER (Liberté et démocratie pour la République), Benjamin Tehe donne les raisons de son départ du parti fondé par Mamadou Koulibaly, ancien président de l'Assemblée nationale.

Côte d'Ivoire : Pourquoi Benjamin Tehe quitte LIDER

Anciennement délégué régional à l'implantation Allemagne-Autriche au sein de LIDER, Benjamin Tehe parle de son départ du parti politique de Mamadou Koulibaly. "Après le passage de flambeau entre l’ex-présidente Monique Gbékia (que je salue respectueusement au passage) et la nouvelle équipe dirigeante de Lider, le tempo a baissé en intensité et nous avions du mal à suivre ce rythme, car il ne nous convenait pas. La meilleure chose à faire quand vous n’êtes plus en phase avec vos camarades est de partir", explique le transfuge de Liberté et démocratie pour la République.

Cependant, Benjamin Tehe refuse de parler d'échec politique, car pour lui, le seul vrai échec en Côte d'Ivoire, c'est celui d'Alassane Outtara et du RHDP (Rassemblement des houphouëtistes pour la démocratie et la paix). "Ouattara est au pouvoir, mais son échec transparait à travers les scandales, abus, détournements et autres délits et fraudes perpétrés dans tout le pays . Il a toujours la peur au ventre. Il est conscient de son échec politique et économique. C’est d’ailleurs pour cette raison qu’il règne en tyran avec un sommeil troublé et une peur du lendemain politique", ajoute le politicien ivoirien.

Visiblement déçu, le général Tehe continue en faisant savoir que Mamadou Koulibaly lui a laissé un goût très amer. "Mamadou Koulibaly nous a abandonnés en plein vol, il a disparu sans dire un seul mot depuis plus d’un an", avance-t-il. Il espère toutefois que l'ex-président de l'Assemblée nationale viendra donner "les raisons de ce silence coupable à tous les Ivoiriennes et Ivoiriens qui ont cru en lui et aux idées qu’il brandissait".

Selon lui, le professeur d'économie a refusé de recevoir l'actuelle équipe dirigeante de LIDER. "Aucun membre de la direction actuelle (à laquelle j’ai refusé d’appartenir) ne peut vous dire les raisons du silence politique de Koulibaly. Cette manière de faire la politique est indigne et humiliante", martèle M. Tehe. Pour lui, "quand tu es un chef, tu n’abandonnes pas tes généraux et les troupes au front. Tu combats jusqu’à la défaite ou la victoire". Benjamin Tehe cite les cas de Laurent Gbagbo et Henri Konan Bédié qui n'ont pas lâché leurs partisans malgré les difficultés.

Au sujet de son avenir politique, l'ex-membre de LIDER dit être ouvert à toutes les sollicitations pourvu qu'elles répondent à ses aspirations politiques.