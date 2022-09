Côte d'Ivoire - Agnéby-Tiassa: Dimba Pierre veut des collèges partout

Le Conseil régional de l’ Agnéby-Tiassa, avec à sa tête, le ministre de la Santé, de l’Hygiène publique et de la Couverture maladie universelle, Dimba N’Gou Pierre, a récompensé le samedi 10 septembre 2022, les élèves qui se sont distingués durant l’année scolaire 2021-2022.

Agnéby-Tiassa : Plus de 3 milliards de FCFA investis dans l’Éducation par le Conseil régional

« La célébration d’aujourd’hui consacre un long processus, qui a démarré par un investissement massif dans le secteur de l’éducation. Depuis 2019 à ce jour, c’est plus de 3 milliards de FCFA qui ont été investis dans le secteur Éducation-Alphabétisation. D’abord, pour construire et réhabiliter les établissements scolaires de proximité dans les chefs-lieux de sous-préfecture et dans les gros villages… Toutes les sous-préfectures, dans les prochains jours, auront un collège de proximité », a annoncé le président du Conseil régional de l’Agnéby-Tiassa, à la salle des fêtes de la mairie d’Agboville, en présence de Ouattara Oninthia Gervais, sous-préfet de Rubino, représentant le préfet de région, préfet du département d’Agboville, Sihindou Coulibaly.

L’Éducation et la Santé sont les domaines prioritaires de la collectivité locale dont le minsitre Dimba Pierre a la charge depuis décembre 2018.

« Nous allons continuer à doter les gros villages de collège de proximité. D’ailleurs, l’année prochaine, vous aurez un collège de proximité à Grand-Yapo, Léléblé, Bacanou A et B, M’Brou. Nous le faisons dans le souci d’offrir de meilleures conditions d’apprentissage à nos petits frères et à nos enfants. Mais, surtout de leur donner la possibilité de bénéficier des conseils auprès de leurs parents. Chers parents, en investissant dans l’Éducation et en faisant la promotion de l’excellence, il s’agit pour nous d’inculquer le goût de l’effort aux élèves. Car, seul l’effort permet d’être parmi les meilleurs de notre société », a rappelé le premier responsable de la Santé des Ivoiriens, au grand bonheur du directeur régional de l’Éducation nationale et de l’Alphabétisation d’Agboville(DRENA), Antoinette Péné N’Goran.

Puis, il a félicité les personnels enseignant et d’encadrement pour le travail abattu. «Que vous soyez à Taabo, Tiassalé, Sikensi et à Agboville, vous avez été distingués parmi vos pairs et vous devez restés des références dans notre région et en Côte d’Ivoire…Nous allons faire en sorte que, les meilleurs élèves soient bien encadrés afin qu’ils soient des pépinières de l’excellence de notre région. Oui ! L’Agnéby-Tiassa a besoin de femmes et d’hommes excellents pour poursuivre sa marche vers le développement », a réitéré le président du Conseil régional de l’Agnéby-Tiassa, Dimba Pierre.

Au nom des récipiendaires, celle qui a obtenu 307,91/360 points au BEPC, Séri Lagotché Danielle, a exprimé toute sa gratitude au donateur.

« Je voudrais vous remercier pour les efforts fournis pour l’école en général et en particulier pour nous, les élèves de la région de l’Agnéby-Tiassa. Monsieur le ministre, je voudrais vous réaffirmer haut et fort l’engagement que, nous les élèves avons pris de faire de l’école, une école de qualité afin que les cours se déroulent toujours dans un climat sain et propice sans aucune grève et congés anticipés. Merci infiniment d’avoir planter en nous le désir de la réussite à travers toutes vos actions », s’est réjoui la Miss Mathématiques 2022 du lycée moderne 3 d’Agboville.

Notons que ces majors des majors au nombre de 32 au CEPE, BEPC et au Baccalauréat issus de toute la région, ont reçu des kits scolaires, ordinateurs portables, médailles, trophées et des enveloppes. Outre ces cracs, plusieurs structures et établissements scolaires, ont reçu aussi du matériel informatique et des consommables à la 4e édition de la journée du mérite et d’excellence.

Tizié TO Bi

Correspondant régional