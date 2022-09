Côte d’Ivoire - Affaire « Une société chinoise dans une forêt classée »: Voici le Ministère qui est derrière

L’affaire de l’installation de la société minière chinoise SIEMOA dans une forêt à Fronan, au nord de la Côte d’Ivoire, continue de susciter des interrogations et la colère des populations de la région du Hambol.

Côte d’Ivoire: Rebondissement dans l’affaire ‘’Une société chinoise installée dans une forêt à Fronan ‘’

Malgré le mutisme des autorités étatiques, on en sait un peu plus sur l'installation controversée de la Société minière chinoise SIEMOA en plein milieu d'une forêt classée à Fronan, dans la région du Hambol, au nord de la Côte d'Ivoire. Après plusieurs investigations, il a été découvert que les occupants chinois de SIEMOA ont élu domicile au sein de ladite forêt grâce à une autorisation du ministère des Mines, du Pétrole et de l’Energie de Côte d’Ivoire. C’est ce qui a justifié, il y a quelques jours, la sortie anonyme d’un cadre du Ministère des Eaux et Forêts, selon qui la société SIEMOA exercerait en toute légalité sur cette parcelle qui serait située hors de la forêt classée du Haut-Bandama, et ayant bénéficié de l'avis technique de la SODEFOR.

« Pensez-vous que l'État ivoirien qui est soucieux de la préservation de la forêt et qui vient d'abriter la COP 15, va se permettre d'octroyer une licence à une société minière pour qu'elle exploite une forêt classée ? Le cas de Fronan, dans le Hambol, n'est pas une forêt classée », avait indiqué cette source citée par le site Koaci. Sauf que les populations locales qui ont veillé à la préservation de cette forêt depuis des décennies, n'ont jamais ni été consultées ni été informées par les autorités, de l'installation de cette société minière sur leurs terres. Selon une source officielle, toutes les terres de Côte d’Ivoire, appartiendraient à l’Etat qui a, lui-seul, autorité pour agir es qualité.

Même si elles ne sont pas opposées à ce projet d’exploitation minière, les populations dénoncent par contre, un manque de considération de la part des autorités étatiques, ainsi que des responsables de la société chinoise SIEMOA, qui ont choisi de soudoyer certains élus et cadres de la région au détriment des intérêts vitaux des populations. Pour se faire entendre, celles-ci projettent une série de manifestations les jours à venir devant les locaux de la direction régionale du ministère des Mines, du Pétrole et de l’Energie à Katiola. Lesquelles manifestations seront suivies de la remise d’une motion de protestation au préfet de région. Nous y reviendrons!