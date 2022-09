Côte d'Ivoire : Le Comité de concertation réunit ses points focaux

Le Comité de concertation entre l'État et le secteur privé a décidé de mettre en place un réseau de points focaux en vue d'être à l'écoute de son environnement et de maitriser l'information. Mercredi 21 septembre 2022, le CCESP met en oeuvre une rencontre avec lesdits points focaux afin de redynamiser les activités.

Côte d'Ivoire : Le Comité de concertation entend redynamiser les points focaux

Le secrétariat exécutif du Comité de concertation État secteur privé a procédé au cours de l'année à la mise en place de points focaux. Cette décision a été prise au regard du dynamisme dans lequel évolue l'écosystème économique en Côte d'Ivoire. Il faut souligner que les membres de ces points focaux sont issus de l'administration publique, des organisations patronales et consulaires, des représentations diplomatiques accréditées à Abidjan, mais aussi de la société civile.

Par ailleurs, les points focaux constituent, pour le CCESP des sources et relais d’informations et des personnes-ressources pour animer des groupes de réflexions sur les problématiques liées à la compétitivité du secteur privé. Le Comité de concertation a pour ambition de redynamiser les activités du réseau des points focaux.

Dans le cadre de la redynamisation des activités dudit réseau et suite aux nouvelles désignations de points focaux intervenues au cours de cette année ,le Secrétariat exécutif du Comité de concertation État secteur privé organise une réunion d’information des points focaux le mercredi 21 septembre 2022 à la rotonde de la CAISTAB à partir de 08H00 en marge de la quatrième édition des Rencontres Business To Governement.

Il s'agit pour le CCESP de mobiliser les points focaux autour des actions du dialogue public privé en général, d'informer les points focaux sur les activités du cadre de dialogue public-privé ; de sensibiliser les points focaux sur leur rôle de veille et d’appui dans l’amélioration de l’environnement des affaires ; de présenter les membres du réseau des points focaux via un PowerPoint et enfin de faciliter les interactions entre les membres du réseau des points focaux