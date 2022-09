Des proches du roi du Maroc au coeur d'un scandale

Une information émanant de France TV Info rapporte que des proches du roi du Maroc, Mohammed VI, se sont approprié des terres sur lesquelles ils ont bâti des infrastructures luxueuses. Cette affaire a même conduit l'interpellation du journaliste marocain Omar Radi.

Que se passe-t-il dans l'entourage du roi du Maroc ?

C'est une enquête menée par Omar Radi qui a levé le voile sur cette affaire. En effet, le journaliste marocain a découvert que plusieurs proches du roi du Maroc ont mis la main sur des terres tribales dans l'objectif de bâtir des infrastructures de luxe. L'homme de média a été arrêté puis condamné à six ans de prison pour des faits de viol et d'espionnage.

Par ailleurs, depuis le lundi 19 septembre 2022, l'association Forbidden Stories a décidé de poursuivre l'enquête d'Omar Radi. Des populations issues de la tribu Ouled Sbita, aux alentours de Rabat, la capitale marocaine, ont été expulsées par des membres de l'entourage de Mohammed VI de leurs terres sur lesquelles ont poussé un golf, des villas de luxe et une plage privée, rapporte notre source.

"Ce qui était aussi au cœur du travail d'Omar, c'était vraiment de raconter ce qui est arrivé à cette tribu. Il y a une des sources qui me dit "vous savez la façon la plus clean d'imprimer du billet de banque, c'est de prendre une terre qui n'a aucune valeur et de lui donner une valeur immense", explique Cécile Andrzejewski, une journaliste qui poursuit l'enquête d'Omar Radi.