Lâché par Coco Emilia, Francis Mvemba dépose ses valises à Life TV

Bonne nouvelle pour Francis Mvemba, l'ex époux de l'influenceuse camerounaise, Coco Émilia, a signé un contrat mardi avec la chaine Life TV.

L'ex mari de Coco Emilia, Francis Mvemba, débarque à Life TV

Invitée en avril dernier à l'émission « Life week-end » diffusée sur Life TV, l’influenceuse camerounaise Coco Emilia était revenue sur son mariage avec Francis Mvemba.

"Nous sommes en instance de divorce. J'ai accepté de me marier avec lui parce que j'étais folle amoureuse. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Je pensais avoir trouvé mon prince charmant. L'homme que j'ai toujours recherché et puis je suis tombée enceinte. J'étais dans mon rêve, je pensais avoir trouvé tout ce que les femmes recherchent'’, se désillusionnait la jeune maman, les larmes aux yeux.

Plusieurs médias ont évoqué la demande de divorce de Coco Emilia qui aurait appris que Francis Mvemba n'est pas le milliardaire qu’il prétendait être. Et l’homme d’affaires congolais est lui-même monté au créneau pour dévoiler la vraie cause de la colère de celle qui est toujours légalement son épouse.

"…Moi Francis Mvemba, je demande humblement pardon au peuple camerounais, pardon pour tout, pardon pour mon amour Émilia que je n'ai pas su traiter comme une perle rare convoitée par tous. Mais vous devez savoir que j'ai été tellement amoureux, et je le suis encore, que je n'ai pas pu lui dire la vérité dès le départ", s'est confessé l'homme d'affaires congolais.

"Tout ça parce que j'avais peur de la perdre, je l'ai nourri d'espoir, espérant que ma situation changerait, mais elle ne s'est qu'empirée et elle l'a découverte par la suite. Je l'aime tellement et je ne sais plus quoi faire, nous sommes en instance de divorce, mais je sais que vous pouvez encore m'aider à la reconquérir. Je vous demande pardon au nom du merveilleux cadeau que l'amour entre nous 2 vous a donné, Sophie Émilia. Aidez-moi", a fait savoir celui qui est surnommé roi de la Marmaille en Côte d'Ivoire.

De son côté, Coco Emilia ignore royalement les actions du père de sa fille. Cependant, Francis Mwemba vient d’avoir une belle opportunité de se refaire une bonne santé financière, puisqu’il a été recruté par la chaine Life TV. C’est le boss de ladite chaîne de télévision, Fabrice Sawegnon, qui a donné l’information via un post sur sa page facebook.

'' C’est signé ! With the real one Francis Mvemba . Only Life TV", a informé Fabrice Sawegnon.