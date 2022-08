Côte d'Ivoire : Émission "Allô Caviar", Life TV recadre les choses

Depuis son arrivée à Life TV, coach Hamond Chic, animatrice de l'émission "Allô Caviar", est sous le feu des critiques. Récemment, Fabrice Sawegnon a tenu à célébrer le succès de ce nouveau programme de sa chaine de télévision en sabrant le champagne. Les clichés de la fête ont provoqué un véritable tollé sur la toile.

Côte d'Ivoire :"Allô Caviar", Sawegnon verse du champagne dans la bouche de Hamond Chic, la toile s'enflamme

Fabrice Sawegnon est visiblement très satisfait de sa nouvelle recrue coach Hamond Chic. Le patron de Life TV se frotte les mains depuis qu'elle a débarqué à la tête de l'émission "Allô Caviar". En effet, ce nouveau programme affole les compteurs au regard du nombre d'internautes qui suivent l'émission en direct sur Facebook.

Vendredi 26 août 2022, le fondateur de Voodoo Communication a tenu à faire la fête après l'émission "Allô Caviar". Il a donc convié ses collaborateurs à partager du champagne afin de célébrer le succès de l'émission. Cependant, des photos prises lors de cette célébration et diffusées sur les réseaux sociaux ont suscité la colère de certaines personnes. On y voir Fabrice Sawegnon tenant une bouteille et déversant du champagne dans la bouche grande ouverte de coach Hamond Chic.

Life TV a réagi à travers un communiqué publié sur sa page Facebook. La chaine de télévision fait remarquer que ces "photos ont été détournées de leur objectif et ont alimenté toutes sortes de calomnies et d'accusations sur les réseaux sociaux".

Dans sa note qui porte la signature de Guy Sahouegnon, le directeur des programmes, le média félicite "la coach caviar, pour la conduite magistrale de ce programme qui a révolutionné le paysage audiovisuel ivoirien et africain".

Le communiqué de Life TV a encore créé un énorme débat sur la toile. En tout cas, les avis sont partagés sur l'émission "Allô Caviar".