Mali - Libération des soldats ivoiriens: Les femmes patriotes interpellent

L’affaire des 49 soldats ivoiriens en détention au Mali, continue d’alimenter l’actualité. Des appels et des mobilisations pour leur libération sont de plus en plus récurrents.

Affaire des 49 soldats ivoiriens en détention au Mali : Le message des Femmes patriotes de Côte d’Ivoire aux autorités maliennes

Le Mouvement des Femmes Patriotes de Côte d’Ivoire ne compte pas rester en marge de cette mobilisation pour la libération des soldats ivoiriens arrêtés au Mali. Au cours d’une conférence de presse tenue le lundi 29 Août 2022 à Yopougon, Madame Brou Françoise, la Présidente du mouvement, supplie les autorités maliennes et ivoiriennes de tout mettre en œuvre pour la libération de ces soldats.

« Nous les femmes patriotes ivoiriennes, lançons un appel au pouvoir de Bamako. Pardon, Yaki, tous les mots de pardon, nous les utilisons aujourd’hui pour demander pardon au pouvoir de Bamako afin que nos compatriotes soient libérés (…) C’est dans cet élan patriotique que nous réitérons l’appel à l’endroit des autorités maliennes et des autorités ivoiriennes de tout mettre en œuvre pour que ces soldats reviennent chez eux sains et saufs », a-t-elle lancé.

Le Mouvement des Femmes Patriotes de Côte d’Ivoire qui croit en la capacité des autorités maliennes à libérer nos soldats, les invite à penser aux familles desdits soldats très affectées par cette situation, pour que leur libération soit immédiate. Poursuivant, Madame Brou Françoise, Présidente du Mouvement des Femmes Patriotes de Côte d’Ivoire, a salué la sagesse du Chef de l’Etat ivoirien devant cette situation.

« Je voudrais ici saluer la sagesse de SEM Alassane Ouattara, qui malgré tout ce qui se dit et se fait, a su garder son calme face à cette situation. Merci au président pour les dons qui ont été faits récemment aux différentes familles par rapport à la rentrée scolaire ».

Pour finir, la présidente Brou Françoise et les femmes patriotes invitent tous les ivoiriens et ivoiriennes (politiques, artistes, sportifs, influenceurs, paysans, fonctionnaires, femmes, jeunes) à l’amour du pays, à la solidarité d’action, peu importe les appartenances religieuses, politiques, ethniques…pour la libération de nos militaires. Et que cette situation, loin d’arriver au point d’entacher la relation entre la Cote d’Ivoire et le Mali et mettre nos peuples dos-à-dos, soit plutôt un mauvais souvenir.

Faut-il le rappeler, c’est le 10 juillet 2022, que 49 militaires des forces spéciales ivoiriennes ont été arrêtés à l’aéroport international Modibo Kéita de Bamako, pour présence illégale sur le territoire malien. Ils ont été inculpés par la justice malienne pour « tentative d’atteinte à la sûreté de l’Etat ».

Infos : Nicaise B.