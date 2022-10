PFO Africa: Clyde Fakhoury sur les traces de son père Pierre Fakoury

Clyde Fakhoury, directeur exécutif de PFO Africa, occupe la 20ème place du Top 100 de Choiseul 100 Africa. Un classement qui recense chaque année les 100 dirigeants de moins de 40 ans appelés à jouer un rôle moteur dans l’économie du continent.

Choiseul 100 Africa 2022: Clyde Fakhoury (PFO Africa) dans le TOP 20 des young CEO d’Afrique

Pour la 9e année, l’Institut Choiseul a dévoilé les 100 chefs d’entreprise africains les plus prometteurs, âgés de 40 ans et moins. Parmi eux, se trouve Clyde Fakhoury, patron du groupe BTP “ PFO Africa” basé à Abidjan. Ce classement Choiseul 100 Africa met en lumière les formidables atouts de l’Afrique et compte construire un réseau unique de leaders économiques sur l’ensemble du continent. La première édition du « Choiseul 100 Africa – The Economic Leaders for Tomorrow » a été créée en 2014 et déjà été révélée dans African Business Magazine.

Le classement recense chaque année, les 100 dirigeants de moins de 40 ans appelés à jouer un rôle moteur dans l’économie du continent. Le Choiseul 100 Africa entend mettre en lumière les jeunes hommes et femmes qui réussissent et ont l’ambition d’élever l’Afrique à son plus haut niveau de développement économique, sociétal et culturel, à l’instar de PFO Africa. L’entreprise qui a démarré ses activités dans le BTP sous l’élan du père, Pierre Fakhoury, fait dans la diversification.

L’entreprise familiale PFO, actuellement dirigée par Clyde Fakhoury, a repris le Racing Club de Yamoussoukro, un club de ligue 2 basé dans la capitale politique ivoirienne. Son père, l’architecte Pierre Fakhoury, s’est fait un nom aux quatre coins du continent. On lui doit, entre autres, la fameuse basilique Notre-Dame de la Paix de Yamoussoukro. Mais aussi la création de PFO Africa, une entreprise multi-métiers dans le bâtiment, les travaux publics, l’immobilier… Depuis 2012, le fils Clyde a repris progressivement la direction opérationnelle du groupe. Et l’oriente vers de nouveaux secteurs d’activité.