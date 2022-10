Côte d’Ivoire- Remaniement annoncé: Ouattara va-t-il enfin intégrer le MFA?

Ecarté de la gestion du pouvoir depuis plusieurs années par le RHDP, le MFA (Mouvement des forces d’avenir) dirigé par Yaya Fofana, va-t-il enfin intégrer le gouvernement?

RHDP: Le MFA de retour au gouvernement?

Depuis la restructuration, en février dernier, du RHDP, le MFA demande la prise en compte de tous les partis politiques membres du RHDP dans la gestion de la vie du parti, y compris celle du pouvoir. Selon son président Yaya Fofana, le MFA, à l’instar des partis alliés, pèse lourdement dans la balance eu égard à l’importance des militants et militantes présents sur le territoire national et à l’extérieur. Le MFA, dit-il, a participé à toutes les échéances électorales de 2005 à nos jours pour le compte du RHDP.

"Notre combat est légitime, c’est celui d’une gouvernance qui prend en compte la participation de toutes les parties prenantes du RHDP (...) Nous revendiquons les droits des militants du MFA et non d’un individu. Et d’ailleurs, le MFA a participé au rayonnement du RHDP, et dans cette logique, il a droit à des attributs", insiste Yaya Fofana. C’est dans ce contexte qu’il est annoncé, les jours à venir, un nouveau remaniement ministériel, six mois après le remaniement d’avril 2022. Depuis le limogeage en avril 2021, de Siaka Ouattara, suivi de son remplacement par Yaya Fofana à la tête du Mouvement des Forces d’Avenir, le MFA n’avait plus siégé au sein du gouvernement ivoirien.

La nouvelle direction du parti continue de se battre pour la prise en compte des droits du MFA. Le président Yaya Fofana alterne des rencontres comme des messages et communiqués divers. Des délégations du MFA ont été reçues par des responsables du RHDP, sans véritable suite. La direction du parti continue d’approcher la nouvelle direction en charge de la structuration du RHDP. Elle a d’ailleurs été reçue par le secrétaire exécutif Cissé Bacongo lors d’une rencontre qui aura permis au président Yaya Fofana de réitérer l'appartenance du MFA au RHDP et de demander que le parti soit associé aux activités de la coalition au pouvoir.

« En réaffirmant notre appartenance entière au RHDP, nous, MFA, voulons exercer autrement l’activité politique et exprimer notre expérience, notre expertise au sein du RHDP en vue de consolider le ‘’VIVRE-ENSEMBLE’’. La démocratie, c’est l’expression plurielle ! Tout le monde y gagne si on sait écouter les autres, car on ne sait pas d’où jaillit la bonne étincelle ou fumée blanche », déclarait, récemment, dans un communiqué, le Vice-président et porte-parole du MFA, Kouamé N’GUESSAN. Eperons que cette fois soit la bonne pour ce parti qui a longtemps souffert de sa marginalisation par le RHDP, mais qui reste, tout de même, attaché à la politique de développement, pronée par le président Alassane Ouattara.