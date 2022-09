Côte d’Ivoire- RHDP: Le MFA salue le retour de Mabri et fait des recommandations

Yaya Fofana et son parti le MFA, saluent le retour au RHDP d’Albert Mabri Toikeusse, président de l’UDPCI. Dans la déclaration ci-dessous, le président du Mouvement des Forces d’Avenir, réitère sa demande d’être pris en compte dans la gestion du pouvoir et dans les activités du parti présidentiel.

Yaya Fofana: « Le MFA et ses militants demandent à être associés aux activités du Rhdp et ses cadres à la gouvernance du Rhdp »

La direction du Mouvement des Forces d’Avenir (MFA), ayant appris dans les médias le retour de l’UDPCI au RHDP, est très heureuse et s’en réjouit. Cet acte, posé par l’UDPCI, marque le renforcement, de l’union, la cohésion et le rayonnement de notre parti commun. En effet, faudrait-il le rappeler, l’annonce du départ de l’UDPCI de notre rassemblement qu’est RHDP, a été comme une faille dans la cohésion de notre institution politique. Ce vide à quelque peu fragilisé ce feu ardent, caractéristique de l’image du RHDP. Sur cette question, le MFA et ses militants ont été touchés psychologiquement.

C’est pourquoi, en notre qualité de parti membre à part entière d’une part et fondateur d’autre part, notre vision a toujours été de prôner le « vivre-ensemble » en faisant en sorte que les filles et les fils d’Houphouët-Boigny soient rassemblés. Afin de faire savoir à la grande famille RHDP, ainsi qu’à l’opinion nationale, que le Mouvement des Forces d’Avenir (MFA), tout en réaffirmant son appartenance pleine et entière au RHDP, félicite l’UDPCI, souhaite un bon retour au Dr Albert Mabri Toikeuse, président de l’UDPCI et à tous ses militants et sympathisants pour avoir pris la bonne décision de retourner au RHDP, notre formation commune.

Le MFA félicite également son Excellence Alassane OUATTARA, président de la République de Côte d’Ivoire, par ailleurs Président en exercice du RHDP, d’avoir accepté de bien vouloir réserver un accueil chaleureux et fraternel pour le retour de l’un de ses fils, au sein de notre famille le RHDP. Aussi, Monsieur le président de la République, c’est encore une plage ouverte au MFA, de réitérer sa demande, à savoir, celle de la prise en compte de ses militants et sympathisants, dans la gouvernance du RHDP.

Le MFA souhaite jouer sa partition dans le développement de notre nation qu’est la Côte d’Ivoire. Le MFA et ses militants demandent à être associés aux activités du Rhdp et ses cadres à la gouvernance du Rhdp. Par ailleurs, le MFA voudrait rappeler que la Côte d’Ivoire de l’AVENIR, c’est MAINTENANT ! Ensemble dans l’union que nous allons construire la nation ivoirienne. C’est à ce prix que la Côte d’Ivoire aura atteint le ‘’ vivre-ensemble’’ et la véritable paix en vue du progrès social.

LE PRÉSIDENT

Yaya FOFANA