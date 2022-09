Côte d'Ivoire : Rencontre avec Bacongo, le RHDP va-t-il réhabiliter le MFA ?

Le président du Mouvement des Forces d’avenir (MFA), Yaya Fofana, a été reçu en audience, jeudi 15 septembre au palais présidentiel d'Abidjan Plateau, par le ministre Cissé Bacongo, secrétaire exécutif (SE) du RHDP (parti politique au pouvoir).

Les lignes bougent au RHDP : Le président du MFA reçu par le SE Cissé Bacongo

Rencontre d'échanges, jeudi, entre Cissé Bacongo, le secrétaire exécutif du RHDP, et Yaya Fofana, président du Mouvement des Forces d'avenir. Cette rencontre intervient après plusieurs plaintes adressées par Yaya Fofana qui dénonce l'exclusion de son parti politique dans les instances de direction de la coalition au pouvoir.

« Je voudrais que tous les partis membres du RHDP se sentent à l’aise au sein du parti. Vous comprenez que ce n’est pas facile d’abandonner chacun son idéologie pour venir se fondre dans un seul parti. On était des cadres dans nos partis respectifs et aujourd’hui, on se retrouve sans aucun rôle dans ce nouveau parti politique. Normalement, pour avoir été responsables de nos partis respectifs, on devrait être grandis dans le RHDP, malheureusement, ici c’est tout le contraire pour les militants du MFA. Au lieu de grandir, on nous a rabaissé », avait dénoncé Yaya Fofana au lendemain du Conseil politique qui s'est déroulé, lundi dernier, et auquel le MFA n'avait pas été convié.

Depuis la restructuration du RHDP, voulue par le président Alassane Ouattara, en février dernier, le MFA demande en vain la prise en compte de tous les partis politiques membres du RHDP dans la gestion de la vie du parti, y compris celle du pouvoir.

La rencontre avec le secrétaire exécutif Cissé Bacongo, aura permis au président Yaya Fofana de réitérer l'appartenance du MFA au RHDP et de demander que le parti soit associé aux activités de la coalition au pouvoir.

Profitant de l'occasion, Yaya Fofana a salué la nomination comme SE du RHDP, du ministre Cissé Bacongo qui, à son tour, a indiqué avoir pris bonne note. Une réponse sera adressée aux responsables du MFA les jours à venir. Espérons que les choses aillent dans le sens voulu par le président Yaya Fofana.