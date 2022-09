Maroc: Fermeture de l'usine éolienne de Siemens Gamesa à Tanger

Au Maroc, l'usine tangéroise de Siemens Gamesa, l'un des principaux fabricants d'aérogénérateurs au monde, va fermer ses portes, 5 ans après son inauguration.

Maroc: La fermeture de l'usine éolienne est actée

Inaugurée officiellement en octobre 2017 pour la fabrication de pales d'éolienne de 63 mètres de long, l'usine tangéroise de Siemens ferme ses portes. Cette décision de fermeture s'inscrit "dans le cadre du programme stratégique Mistral visant à accélérer le redressement de l'entreprise et conçu pour rationaliser et simplifier l'organisation, tout en améliorant son efficacité et son efficience.", explique le groupe Siemens Gamesa

Cette décision de fermeture de cet investissement de 1,1 MMDH et de 37500 m2 est également tributaire de la concurrence farouche à laquelle le groupe est soumise dans le landerneau mondial de l'énergie éolienne.

Le Groupe assure de son côté que cette décision de fermeture fait suite aux mesures d'ajustement que la société a prises ces dernières années au Danemark, en Inde, en Espagne et aux États-Unis.

Néanmoins, le Groupe s'entend à honorer ses engagements. Siemens assure qu'elle maintiendra ses activités dans son siège régional de Casablanca et sur d'autres sites au Maroc, où elle continuera à servir les importants marchés du pays et de l'Afrique.

En ce qui concerne le cas des employés de l'usine qui sont aux nombres de 500, Siemens rassure et note qu'elle soutiendra ces derniers tout au long du processus de séparation, en œuvrant conformément aux règles et réglementations locales, en explorant des possibilités de relocalisation interne et en les aidant à trouver des emplois à l'extérieur.

Les conséquences de cette fermeture?

La nouvelle de la fermeture de l’usine qui aura lieu probablement au début de l’année 2023 a été reçue comme un coup de massue ce jeudi 15 septembre 2022.

Alors que plusieurs personnes s’inquiètent des conséquences dévastatrices qu’une telle mesure pourra entraîner dans l’économie marocaine, une source autorisée essaie de calmer le jeu. S’exprimant auprès de Médias24, « La fermeture au Maroc est due à un choix technologique inapproprié, puisqu’il avait été décidé de limiter la taille des pales produites à Tanger à 66 mètres. Or, le marché demande aujourd’hui des pales de 80 mètres et plus. » s'est fendue la source.

Par ailleurs, elle assure que d’autres industriels envisagent de s’installer au Maroc.