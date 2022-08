Abidjan: 1ère édition des ateliers vacances et innovations technologiques

Afin de s’occuper sainement pendant les vacances , la jeunesse ivoirienne aura désormais accès à des ateliers de vacances et innovations technologiques dénommés (AVIT) . Abidjan accueille la première édition.

Occuper la jeunesse en vacances par l’apprentissage en renforçant les capacités pour certains et pour d’autres avec les ateliers de vacances et innovations technologiques

Le directeur de cabinet du ministère de l’Enseignement Technique, de la Formation Professionnelle et de l’Apprentissage, Moustapha Karam Sangaré a procédé mardi 09 août 2022 au lancement de la première édition des Ateliers vacances et innovations technologiques (AVIT 2022).

A l’initiative de la Direction de la vie scolaire dudit ministère, ces ateliers prévus pour s’achever le 20 août 2022, visent à permettre aux jeunes visiteurs, qu’ils soient non scolarisés, déscolarisés, scolarisés ou diplômés, de se faire une idée sur l’offre de formation ainsi que les métiers auxquels l’enseignement technique et la formation professionnelle donne un accès.

«Il s’agit d’occuper la jeunesse en vacances par l’apprentissage en renforçant les capacités pour certains et pour d’autres, leur permettant de découvrir les meilleures pratiques de nos métiers, développer les compétences, valoriser les métiers, permettre aux entreprises partenaires d’exposer leurs produits finis et aux jeunes participants de connaître nos métiers enseignés », a expliqué le directeur de la vie scolaire du ministère de l’Enseignement Technique, de la Formation Professionnelle et de l’Apprentissage, Pr Adima Augustin.

Au nom du ministre Koffi N’Guessan, le directeur de cabinet a relevé que les activités seront menées autour de journées portes ouvertes, d’ateliers vacances et innovations technologiques, de compétitions WorldSkills, la participation au comité de gestion des établissements de formation, d’accueil de classes en visite d’entreprise, en stage pratique, en formation par alternance ou par apprentissage, la mise à disposition de personnels pour délivrer des conférences ou des modules de formation pratique…

Il a également informé que cette première édition, enregistre la participation d’une trentaine de structures dont 32 entreprises privées et 10 établissements de formation souhaitant que pour les éditions à venir, l'événement soit organisé concomitamment dans plusieurs villes pour permettre de toucher de nombreuses personnes et entreprises sur l’étendue du territoire.