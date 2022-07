RTI Wozo vacances: Tata Nahomi signe son retour après 1 an d'absence

Un an après avoir annoncé son départ de Wozo vacances, la talentueuse animatrice Nahomi Amoussou, plus connue sous le nom Tata Nahomi, a effectué son grand retour.

Absence de courte durée de Tata Nahomi à Wozo vacances

Après avoir assuré avec brio la relève de Tonton Bouba dans l'animation de l'émission de divertissement Wozo Vacances, l'animatrice Nohomi Amoussou ou encore Tata Nahomi avait décidé de passer la main. Mme Alafé Wakili avait alors annoncé en 2021, à travers un message posté sur sa page Facebook, qu'elle ne serait plus de l'aventure.

'' Chères amies et chers amis les petits-enfants d'ici et d'ailleurs, chères mamans, chères tatas, chers papas et chers tontons, chères toutes et chers tous ...De 2013 à 2020, j'ai eu l'honneur et le privilège de présenter l'émission WOZO VACANCES. Après 8 éditions chaleureuses et inoubliables passées à l'animation d'un des plus grands programmes de la RTI, je vous informe que je ne fais pas partie de l'aventure cette année 2021. Cette décision m'a été annoncée suite à ma demande exprimée dans ce sens pour aider à passer la main et assurer la relève, au sein de la RTI qui regorge de talents'', avait-elle écrit.

Puis d'ajouter: '' Je tiens à remercier le Directeur général de la RTI, monsieur Dembélé Fausseni, pour sa compréhension, son sens de l'écoute et son leadership. Je remercie également toute l'équipe de production de WOZO VACANCES. Je n'oublie pas le père BARTHELEMY INABO qui continue de me coacher. Merci également à maman Dah Chagas. Je veux souhaiter bonne continuation à toute l'équipe, et surtout plein succès à ma sœur Tata Satou à qui je renouvelle toute ma disponibilité. Excellentes vacances à toutes et à tous sur la RTI et vive WOZO VACANCES ! WOZO WOZO ooh ! Amusons-nous! Avec Dieu, on gagne toujours ! C'est Dieu qui est fort", avait renchéri l'épouse du Directeur général du quotidien L'intelligent d'Abidjan.

Cependant, force est de constater que l'absence de Tata Nahomi à Wozo vacances, n’a été que de courte durée, puisque la ravissante animatrice a effectué son grand retour pour l'édition de 2002 dont la première manche a eu lieu mercredi 20 juillet 2022. Ce retour qui confirme le talent intrinsèque de Mme Alafé, est l'expression de toute la confiance placée en elle par les premiers responsables de la RTI.