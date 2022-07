JIFAA: 1ère édition de la Journée de la Femme Africaine d'Abidjan

A l’occasion de la Journée Internationale de la Femme Africaine, célébrée tous les 31 juillet, la Fondation FEMME D’AFRIQUE, LEVES TOI !, en collaboration avec le Cabinet Conseil Impulsion et Stratégie organisent la 1ère édition de la Journée Internationale de la Femme Africaine d’Abidjan (JIFAA).

La JIFAA célèbre la Femme Africaine lors d'un dîner gala de distinction

Cet évènement qui verra la participation de plus de 1000 invités, se déroulera du 29 au 30 juillet à Abidjan avec la présence effective d’éminentes femmes.

Cette première, centrée sur l’autonomisation et le bien-ertre de la femme est révélateur non seulement pour ce qu’elle répond à cet ardent désir de célébrer, de défendre, de faire connaitre, d’éduquer, de former et de sensibiliser la femme africaine dans toute sa diversité. Mais aussi encourager la femme africaine à relever les défis, initier un cadre d’échange entre femmes de diverses communautés au travers des panels et conférences.

A cet effet, la JIFAA 2022 mettra en lumière les valeurs qui font de la femme un véritable acteur de développement. Cette plateforme permettra une certaine convivialité entre les membres des communautés et permettra aussi de valoriser l’engagement de la femme dans notre société.

Au programme des festivités de la JIFAA 2022, un dîner gala de distinction aura lieu le vendredi 29 juillet, à NOVOTEL Plateau, à 19h30. Afin de célébrer l’engagement de la femme africaine pour le développement de son continent.

Quant à la journée du samedi 30 juillet, se tiendra à l’Institut National de La Jeunesse et du Sport (Marcory) à partir de 08h, un rassemblement de plus de 1000 femmes de diverses nationalités pour une activité socio-culturelle qui a comme objectif de favoriser un réel brassage culturel au travers de panels, de prestations artistiques, d’activités culinaires, de consultations médicales et dépistage gratuites , et d’expo-vente.

Dans le cadre du déploiement de ses activités la Fondation FEMME D’AFRIQUE LEVES TOI ! prévoit fournir, entre autres, une Aide à l’autonomisation de la femme; un soutien à la recherche au financement des projets; la Formation de la femme et de la jeune fille; un accompagner psychologiquement et spirituellement la femme et la jeune fille; la mise en place d’actions caritatives envers la femme et la jeune fille.

Notons que Mme Gouedan Diarra Fatou est la fondatrice et présidente de la Fondation FEMME D’AFRIQUE LEVES TOI ! et de la Fondation des Maladies du Cœur de Côte d' Ivoire.