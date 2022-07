CAF Awards: Un match des Légendes au féminin en levée de rideau

En marge de la CAF Awards qui se déroule ce jeudi 21 juillet 2022 à Rabat, la Confédération Africaine de Football organise un match de gala au parfum féminin. Plusieurs légendes du football féminin du continent vont assurer le spectacle.

Un match de Légendes au parfum féminin pour célébrer la CAF

Dans quelques heures se tiendront les CAF Awards dans un somptueux cadre à Rabat aménagé pour la circonstance. Et pour célébrer cet évènement une équipe de Légendes CAF va affronter celle des Légendes du Maroc dans l'antre du Stade Prince Héritier Moulay de Rabat.

Des actrices qui ont marqué le football féminin du continent sont attendues pour cette rencontre. Parmi les Légendes Africaines figurent l'actuel sélectionneur de l'Afrique du Sud, Desiree Ellis qui fut une ancienne joueuse des Banyan Banyana .

L'ancienne capitaine des Lionnes Indomptables du Cameroun, Christine Manie, la sud-africaine Amanda Diamini, la Tunisienne Haifa Guedri et l'ancienne internationale nigériane Rachael Ayegba sont entre autres les autres membres de la sélection des Légendes CAF.

La sélection des Légendes marocaines sera conduite par la superbe ancienne joueuse, Lamia Boumehdi qui a porté les couleurs de Berrechid et qui a entraîné récemment le Wydad Casablanca et la sélection féminine des moins de 17 ans du Maroc. Nadia Maqdi Tigana, une autre ex internationale marocaine sera au sein de cette sélection marocaine.

Les CAF Awards, la prestigieuse récompense

La cérémonie des CAF Awards est un évènement organisé par l'instance suprême du football africain destiné à récompenser les meilleurs acteurs du football africain. Plusieurs catégories sont concernées par ces Awards. Entre autres: le trophée du joueur africain de l'année., le trophée du meilleur jeune joueur africain de l'année, le trophée de la joueuse africaine de l'année, le trophée du meilleur entraîneur de l'année ainsi que celui de la meilleure équipe de l'année.