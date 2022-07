Rabat accueille l’édition 2022 de ‘’ La capitale africaine de la culture’’

L’édition 2022 de ‘’ La capitale africaine de la culture’’ a été lancée officiellement le vendredi 24 juin 2022, au Théâtre Mohammed V de Rabat , en présence de Mohamed Mehdi Bensaïd, Ministre de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication du Maroc.

Mohamed Mehdi Bensaïd : « Le choix de Rabat comme première capitale de la culture africaine est une opportunité »

A l’occasion de la cérémonie d’ouverture, Mohamed Mehdi Bensaïd, ministre de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication du Maroc, s’est réjoui du choix porté sur la capitale du royaume chérifien. « Le choix de Rabat comme première capitale de la culture africaine constitue une occasion de mettre en valeur la richesse et la diversité de la culture africaine, avec ses composantes matérielles et immatérielles, à travers une programmation culturelle, artistique et patrimoniale diversifiée. Pour la ville de Rabat et tout le royaume du Maroc, c’est un formidable tremplin pour promouvoir des valeurs de dialogue et de tolérance entre notre pays et ceux du continent » a-t-il déclaré.

La capitale du Royaume sera donc pendant toute une année, une destination culturelle et artistique africaine. Un évènement qui selon Mme Asmae Rhlalou, maire de la capitale marocaine, transformera la ville et sa région en un grand théâtre international pour tous les citoyens.

Pour la présidente de l'Organisation des cités et gouvernements locaux unies d’Afrique, Mme Fatimou Abdel-Malik, c’est un environnement de levier formidable de développement et de création de richesses pour l’ensemble du continent, car la manifestation n’est pas seulement réservée à la ville choisie. « En célébrant les capitales de la culture africaine, CGLU Afrique veut faire de la culture dans les villes africaines un vecteur de sentiment d’appartenance et de respect de soi et promouvoir la créativité et la beauté africaines avec pour objectif d’intégrer les activités artistiques et les industries créatives dans le rayonnement international du continent », a indiqué Mme Fatimou Abdel-Malik. Pour rappel, les activités de cette célébration se poursuivront jusqu'en mai 2023, et connaîtront la présentation des meilleures créations dans les divers arts.