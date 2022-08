Côte d'Ivoire: Georges Momboye veut apporter «une valeur ajoutée à l’art»

Le Centre Georges Momboye arts pluriels ( CGMAP), situé à Marcory zone 4, va présenter sa toute première production chorégraphique, a annoncé, mardi 9 août 2022, le Chorégraphe Momboye.

Le chorégraphe Georges Momboye inaugure son centre avec une fresque apéro arts féériques

La scène du Centre Georges Momboye arts pluriels va acceuillir son tout premier spectacle. Il s’agit d’une fresque inaugurale qui sera présentée aux spectateurs les 11, 12 et 13 août prochains.

Placée sous le patronage de la ministre de la Culture et de la francophonie, Françoise Remarck, et la présidence de son homologue du Tourisme, Siandou Fofana, la fresque denommée Apéro arts féériques, s’articule autour du thème rencontre dans un espace immaginaire.

Au programme de la danse notamment traditionnelle, moderne et urbaine, du cirque, de la musique, de la magie et de l’humour. « Le spectacle a necéssité 35 personnes pour la mise en scène. Il a été monté en trois mois avec des danseurs du ballet national et d’autres de mon écurie.

Entre 150 et 200 spectateurs sont attendus à chacune de ces soirées artistiques, prévue pour durer 1 heure 30 minutes », a déclaré le directeur du Ballet national avec la promesse d’offir un spectacle impéccable.

Georges Momboye a également exhorté le public à « prendre le plaisir de déguster l’art ... en fragments», à venir voir « une valeur ajoutée à l’art». Un clin d’oeil a été également fait aux jeunes artistes et jeunes talents à se rapprocher du CGMAP pour leurs créations et expressions.

Espace d’art cher à son fondateur, le centre lui permet de transmettre son savoir-faire à la jeune génération. Un lieu de formation pour garantir la succession, selon lui. Le chorégraphe de renommée internationale a révélé que sa prochaine chorégraphie sera baptisée : ‘’ cabaret couleur cacoa’’.