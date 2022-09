Côte d’Ivoire- Ignoré par le RHDP, le MFA: « Que Ouattara prenne ses responsabilités »

Ecarté des activités du RHDP ainsi que de la gestion du pouvoir d’Etat, le Mouvement des Forces d’avenir (MFA) continue de réclamer sa réhabilitation au sein de la coalition au pouvoir.

Yaya Fofana, président du MFA: « Il faut qu’on nous confie la place qui nous revient au sein du RHDP »

Malgré les incessantes interpellations lancées à l'endroit de la direction du RHDP par Yaya Fofana, le MFA n’a pas été associé au dernier Conseil politique qui a eu lieu, lundi dernier à Abidjan. Interrogé sur une chaîne de radio basée aux Etats-Unis, Yaya Fofana a exhorté le président Alassane Ouattara, par ailleurs président du RHDP, à rétablir le MFA dans ses droits au sein du parti. « Je voudrais que tous les partis membres du RHDP se sentent à l’aise au sein du parti. Vous comprenez que ce n’est pas facile d’abandonner chacun son idéologie pour venir se fondre dans un seul parti. On était des cadres dans nos partis respectifs et aujourd’hui, on se retrouve sans aucun rôle dans ce nouveau parti politique. Normalement, pour avoir été responsables de nos partis respectifs, on devrait être grandis dans le RHDP, malheureusement, ici c’est tout le contraire pour les militants du MFA. Au lieu de grandir, on nous a rabaissés », a dénoncé Yaya Fofana.

Puis, le président du MFA d’ajouter: « Il faut qu’on nous aide à grandir, qu’on nous confie la place qui nous revient au sein du RHDP. La lecture qu’on fait des différents animateurs du RHDP, c’est que la plupart, proviennent du RDR. Les têtes fortes comme le président du directoire, le secrétaire exécutif et autres, proviennent toutes du RDR. Nous pensons qu’avec la restructuration, le président du RHDP doit prendre ses responsabilités pour corriger cette situation ».

Depuis la restructuration, en février dernier, du RHDP, le MFA demande la prise en compte de tous les partis politiques membres du RHDP dans la gestion de la vie du parti, y compris celle du pouvoir. Selon son président, le MFA, à l’instar des partis alliés, pèse lourdement dans la balance eu égard à l’importance des militants et militantes présents sur le territoire national et à l’extérieur. Le MFA, dit-il, a participé à toutes les échéances électorales de 2005 à nos jours pour le compte du RHDP.

"Notre combat est légitime, c’est celui d’une gouvernance qui prend en compte la participation de toutes les parties prenantes du RHDP (...) Nous revendiquons les droits des militants du MFA et non d’un individu. Et d’ailleurs, le MFA a participé au rayonnement du RHDP, et dans cette logique, il a droit à des attributs", insiste Yaya Fofana. Le dialogue étant l’arme des forts, dit-on, le président du MFA se dit ouvert à poursuivre les discussions avec le directoire du RHDP afin les préoccupations du parti, soient prises en compte pour la consolidation de la démocratie, de l’Etat de droit et à la construction de la nation ivoirienne.