Côte d'Ivoire: De retour au RHDP, Mabri accueilli comme un prince à Man

Albert Toikeusse Mabri a reçu un accueil des plus chaleureux depuis sa descente de l’avion à l’aéroport de la capitale du Tonkpi où des milliers de militants et sympathisants de l’UDPCI l’attendaient. C'était le mardi 13 septembre 2022 à Man.

UDPCI: Mabri Toikeusse et des cadres du parti à Biankouma pour se recueillir sur la tombe de Robert Guéi

Haie d'honneur, danses, cris de joie. Telle était l’ambiance à l’aéroport de Man au moment de l’arrivée du président de l’Union pour la démocratie et pour la paix en Côte d’Ivoire (UDPCI). Albert Mabri Toikeusse est rentré avec triomphe dans sa ville natale de Man, après son retour officiel au sein du Rassemblement des houphouëtistes pour la démocratie et la paix (RHDP).

Chefs traditionnels, hommes, femmes et jeunes, par des ovations, grelots et tam-tams ont témoigné de leur affection à leur mentor. Une ambiance festive qui s’est déportée ensuite, à la résidence privée du président du conseil régional du Tonkpi où des bâches fièrement dressées ont été prises d’assaut par les membres, amis et sympathisants du parti, rapporte l’AIP.

Une libation des anciens pour implorer les mânes à veiller sur le fils de la région a été dite. Le président de l’UDPCI a adressé ses vifs remerciements aux siens pour l’attention portée à sa personne et rassuré être toujours aux côtés des populations.

Les chefs traditionnels du Tonkpi, dans une déclaration prononcée mardi 13 septembre 2022, ont affirmé prendre “acte de l’option qu’a choisi leur fils Mabri” de retourner au Rassemblement des Houphouëtistes pour la démocratie et la paix (RHDP) et l’ont félicité pour “sa sagesse et sa clairvoyance politique”.

« Nous, chefs traditionnels du Tonkpi, prenons acte de l’option qu’a choisi notre fils Mabri. (…) Convaincus de sa sagesse et de sa clairvoyance politique, nous, ses parents, le félicitons pour avoir saisi la main tendue du président de la République… », a annoncé le porte-parole des chefs traditionnels, Dien François. Il s’exprimait à la résidence privée de Man, du président de l’Union pour la démocratie et pour la paix en Côte d’Ivoire (UDPCI), Albert Mabri Toikeusse.

Pour les garants de la tradition, la décision de leur fils est “un acte de haute portée sociale” qui vient “apaiser les cœurs des populations du Tonkpi”. Aussi, l’ont-ils assuré de leur engagement à le soutenir dans ses choix et ses options.

Au sujet de l’actualité politique récente, il a promis de faire une déclaration lundi 19 septembre 2022. Entre temps, le parti tiendra un séminaire bilan les 16 et 17 septembre à Man avec l’ensemble de ses responsables nationaux. Une cérémonie d’hommage au général Robert Guéi est également prévue les 18 et 19 septembre à Biankouma.