Côte d'Ivoire : Voici pourquoi Gnamien Konan est contre le 3e mandat

Gnamien Konan fait partie des personnalités politiques farouchement opposées au 3e mandat en Côte d'Ivoire. Le président du parti politique NCI (Nouvelle Côte d'Ivoire, opposition) donne les raisons de sa position.

Côte d'Ivoire-Gnamien Konan : "Je suis contre plus de deux mandats..."

Ancien député de Botro (localité du centre de la Côte d'Ivoire), Gnamien Konan voit d'un mauvais oeil le 3e mandat. En effet, l'opposant ivoirien vient encore d'exprimer son opposition à "plus de deux mandats constitutionnels ou constitutionnalisés". Mon problème n’est pas l’âge ou même le temps. Mais l’ARGENT. En effet, chez nous c’est le PR qui gère le restaurant. Or celui qui gère le resto, fait la pluie ou le beau temps et invente sa propre démocratie", a-t-il expliqué.

En mars 2020, Alassane Ouattara avait annoncé devant les membres du Parlement réunis à Yamoussoukro qu'il ne briguerait pas un 3e mandat. "Je vous annonce solennellement que j’ai décidé de ne pas être candidat à la présidentielle du 31 octobre 2020 et de transférer le pouvoir à une jeune génération", avait laissé entendre le président ivoirien depuis la Fondation Félix Houphouët-Boigny.

Cependant, à la mort du candidat du RHDP (Rassemblement des houphouëtistes pour la démocratie et la paix), Amadou Gon Coulibaly, le 8 juillet 2020, en plein Conseil des ministres, Alassane Ouattara est revenu sur sa décision. La candidature du chef de l'État a suscité une vague de réactions en Côte d'Ivoire.

Gnamien Konan a donné de la voix pour dénoncer la candidature d'ADO. Après la proclamation de la victoire de Ouattara contre Kouadio Konan Bertin dit KKB, l'ancien directeur général des douanes ivoiriennes a apporté la réplique à l'ambassade des États-Unis en Côte d'Ivoire qui avait salué la réélection du président sortant.

"De toutes les façons, ce sont des hommes de chair et de sang qui sont derrière ce papier. Si Trump était africain, peut-être, qu’il se serait proclamé président à vie. La seule voix que je veux entendre c’est celle de ma conscience, celle de Dieu. Tout le reste est si éphémère", avait-il dit.