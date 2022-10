Premier League: Libéré, Riyad Mahrez inscrit son premier but

Inefficace depuis le début de la saison, Riyad Mahrez a enfin retrouvé ses marques. 3 jours après avoir mis fin à sa disette en marquant son premier but de la saison contre le FC Copenhague en League des Champions, l’international algérien (76 sélections, 26 buts), a enchaîné samedi face à Southampton en Premier League, en inscrivant un nouveau but, son premier de la saison dans le nouvel exercice de Premier League.

Riyad Mahrez s'offre son premier but de la saison en Premier League

En grande difficulté depuis le début de la saison avec Manchester City, Riyad Mahrez a disputé son 6e match en tant que titulaire sur 12 matchs disputés. Face à Southampton dans ce match comptant pour la 9e journée de Premier League, Riyad Mahrez a été aligné dans le trio d’attaque des Sky Blues en compagnie d’Erling Haaland et de Phil Foeden.

Très actif sur son côté droit, le natif de Sarcelles a fait de la misère à la défense de Saints avec ses crochets et ses changements de rythme. Et pour couronner sa belle prestation, l’attaquant algérien a délivré une passe décisive et a marqué un super but à la 49e minute, le 3e but de son équipe, le premier de sa saison en Premier League .

Grâce à ce but, il participe à l’écrasante victoire des Sky Blues qui se sont imposés (4-0) contre Southampton. Phil Foden, Joao Cancelo et Erling Haaland sont les autres buteurs de cette rencontre. Ce dernier affiche désormais des statistiques affolantes de 20 buts en 12 matchs disputés toutes compétitions confondues depuis le début de la saison.

Manchester City reprend seul la tête du championnat provisoirement avec 23 points en attendant le match d’Arsenal contre Liverpool ce dimanche.

La méthode de Pep Guardiola a fonctionné

Le dernier coup de pression mis par Pep Guardiola mardi dernier sur Riyad Mahrez semble bien fonctionner. Houspillé par son entraîneur à la veille de la 3e journée de la Ligue des Champions contre le FC Copenhague, le joueur de 31 ans a été titularisé mercredi contre le FC Copenhague et disputait son 200e match sous les couleurs de Manchester City.

Occasion pour l'Algérien d’inscrire son premier but de la saison. « Je n'ai pas beaucoup joué ces derniers temps mais je me sens mieux et je reviens à mon vrai niveau. 200 matchs, c'est beaucoup pour être honnête, c'est bien. J'espère encore en jouer 200 supplémentaires et continuer de marquer, faire des passes décisives, et gagner des titres avec cette équipe. C'est pour ces raisons que nous jouons et je suis très heureux de faire partie de cette équipe », avait déclaré Riyad Mahrez à la fin du match.

En 201 matches, toutes compétitions confondues, depuis son arrivée en 2018 à Manchester City, l’Algérien a inscrit 65 buts et délivré 48 passes décisives.