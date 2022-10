Léonardo Marcilio impressionné par les potentialités du Maroc

Véritable poumon économique du continent africain, le Maroc force l’admiration des investisseurs étrangers dont le président de la Chambre de commerce argentino-paraguayenne, basée à Buenos-Aires. Selon Léonardo Marcilio, le Maroc détient les clés de l’Argentine et du Paraguay aux marchés prometteurs d’Afrique.

Ces dernières années, le Maroc a fait un bond remarquable en termes de progrès et de croissance grâce à la volonté constante et permanente de sa majesté le roi Mohammed VI d’assurer une certaine hégémonie du Royaume dans la sphère continentale. Ces performances économiques du Royaume chérifien suscite l’admiration de Léonardo Marcilio, le président de la Chambre de commerce argentino-paraguayenne, basée à Buenos-Aires. Dans une déclaration à la chaîne d’information marocaine M24, ce dernier a expliqué que compte tenu de ses nombreuses potentialités, le Royaume Chérifien est devenu le premier investisseur en Afrique de l’Ouest et le deuxième investisseur sur le continent.

Le pays possède de ce fait, les clés pour que l’Argentine et le Paraguay puissent accéder à ces marchés africains qui offrent des opportunités prometteuses, avec environ 1,3 milliard de consommateurs.

La stabilité politique du Royaume mis en évidence

Dans cet entretien que lui a accordé M24, le président de la chambre de commerce argentino-paraguayenne a estimé que le renforcement des relations économiques avec le Maroc passe par des voies innovantes qui mettraient l’accent sur les atouts de chaque partenaires du Royaume et sur les opportunités offertes par les marchés dans les deux régions respectives.

L’opérateur économique a salué également la stabilité politique et institutionnelle dont jouit le Maroc, laquelle stabilité influence positivement les politiques économique, industrielle et agricole du pays.

Dans ce contexte marocain propice aux investissements, Marcilio, pense que la Chambre de commerce qu’il préside, ainsi que d’autres organismes similaires de la région sont susceptibles de fluidifier les liens commerciaux entre les régions latino-américaine et africaine.