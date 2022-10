Guinée : 18 club boycottent la reprise du championnat national

Des clubs réunis samedi à Conakry en Guinée font planer le doute sur la reprise du championnat annoncé par le comité de normalisation installé à la tête de la Ligue Guinéenne de Football.

Guinée: Le Comité de normalisation installé à la tête de la Ligue Guinéenne de Football est en grande difficulté

Au moins 18 clubs guinéens, engagés dans un bras de fer avec le comité de normalisation de la Fédération guinéenne de football, et soutenus par les partisans de l’ancien bureau exécutif de la Ligue guinéenne de football professionnel, vont boycotter le championnat national de football.

Ils l’ont exprimé, samedi 15 octobre 2022 à Conakry, lors d’une rencontre qui a réuni 6 clubs de Ligue 1 et 12 de Ligue 2 en Guinée.

Au terme de cette rencontre, à l’unanimité des clubs présents notamment le Horoya, CIK, Milo et le Wakriya, une déclaration a été faite.

« Après la révocation partielle du bureau élu, on s’est dit qu’on est pas prêt à participer au championnat. 18 clubs étaient présents ce jour. Au-delà de cette déclaration, on va adresser un courrier au ministère des sports pour attirer son attention sur cette crise. Le ballon roulait très bien ici, le championnat guinéen est l’un des meilleurs de la sous-région grâce à ce bureau déchu. Nous acteurs du football, c’est avec regret que nous constatons ce qui se passe actuellement. On ne peut pas organiser un championnat sans informer les clubs. A date, aucune combinaison n’est disponible et on annonce la reprise. C’est un manque de professionnalisme et on a décidé de ne pas participer au championnat organisé par une équipe qu’on ne reconnaît pas. S'ils décidaient d’exclure un club parce qu’il ne joue pas, juridiquement ils ne sont pas légaux », a lu le président du Wakriya AC, Dr Mikailou Sampou, porte-parole de la circonstance.

Pendant ce temps, l’équipe provisoire installée à la Ligue Guinéenne de Football professionnel ne compte pas rebrousser chemin. Au-delà de l’annonce de la date du 28 octobre prochain pour la reprise du championnat de Ligue 1, la Ligue tient mordicus à lancer la nouvelle saison.