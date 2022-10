Côte d'Ivoire - Titrologie: Billon est plus riche que Bédié, Gbagbo et Ouattara

La revue de presse ou la titrologie de ce lundi 17 octobre 2022 est très variée. Plusieurs thèmes ont été traités dans la presse ivoirienne ce jour.

Plusieurs journaux se sont intéressés au nouveau parti politique de Laurent Gbagbo qui a un an aujourd'hui. C'est le cas de Le Temps qui mentionne à sa première page: ''17 octobre 2021 - 17 octobre 2022 : retour sur la création du Ppa-Ci''.

Le Patriote, pour sa part, n'est pas tendre avec la nouvelle formation politique de l'ex chef d'État: ''Un an après sa création, Ppa-Ci : Zéro pointé. Un échec personnel de Gbagbo", titre le journal.

L'Expression abonde quasiment dans le même sens en affichant à sa page d'ouverture: ''17 octobre 2021 - 17 octobre 2022, un an après sa création, le Ppa-Ci de Gbagbo se cherche''.

Le Matin rapporte des propos du ministre Adama Kamara, apportant une réplique à Jean Louis Billon qui a fait savoir que la carte CMU ne servait à rien. '' C'est de l'imposture et la sorcellerie", déclare-t-il, puis d'ajouter: ''Billon est plus riche que Bédié, Gbagbo et Ouattara, il n'a pas besoin de la Cmu".

La titrologie de ce lundi fait également cas du retour de Henri Konan Bédié à Abidjan. ''Après plusieurs mois passés à Daoukro, Bédié, le grand chef est de retour à Abidjan", lit-on à la Une de L'Héritage quand Dernière Heure Monde barre à sa page d'accueil : ''Arrivée du président du Pdci-Rda, les raisons du retour de Bédié à Abidjan".

Le Rassemblement parle de cacophonie au Pdci: '' Bédié joue avec le feu. Cadres et élus tirent la sonnette d'alarme". Soir Info révèle que ''des choses graves se disent sur le limogeage du directeur de cabinet de Bédié".

Plusieurs autres thèmes ont été traités dans la titrologie de ce lundi. Générations Nouvelles mentionne à sa première page ''Fusion des partis et mouvements affiliés à GPS, comment Soro est en train de réussir son pari". L'Inter affiche à sa Une : ''Situation sociopolitique/cherté de la vie: des organisations mettent la pression sur le pouvoir ''.

Le Jour Plus met l'accent sur l'affrontement entre gendarmes et orpailleurs clandestins qui a occasionné 5 morts à Kokumbo. ''Apalo durcit le ton : je suis un général, je ne veux plus entendre çà", lit-on à la Une du journal.