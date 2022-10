Cote d’ivoire-Titrologie : RHDP, ça ne pas, Gbagbo va parler

En Côte d’Ivoire, la titrologie du 15 octobre 2022 est largement dominée par l’actualité politique. La revue de presse tourne autour de l’élection présidentielle d’octobre 2025 et de la vie des partis politiques.

Titrologie-Présidentielle 2025 : Ce que le PDCI-RDA veut sécuriser

À la Une de Le Matin, on apprend que le RHDP (Rassemblement des houphouëtistes pour la démocratie et la paix) est bien positionné dans le cadre de la présidentielle 2025 et des élections locales 2023. Notre confrère révèle pourquoi le parti d’Alassane Ouattara "va gagner tranquillement". Le journal donne les deux clés de la victoire des houphouëtistes.

La titrologie du samedi 15 octobre 2022 fait savoir que le RHDP est en difficulté dans la localité de Logoualé, précise L’Inter dans sa parution du jour. Dans les colonnes de Le Nouveau Réveil, il est question de l’élection présidentielle d’octobre 2025. "Ce que le PDCI-RDA veut sécuriser", révèle le journal.

Pour sa part, Le Patriote nous plonge dans un reportage dans la localité de Béoumi. Selon le confrère, le pont a changé la vie des usagers dans cette ville. Selon Soir Info, à l’occasion du premier anniversaire du PPA-CI (Parti des peuples africains-Côte d'Ivoire), l’ancien président Laurent Gbagbo va parler. Ce parti a été reçu par le ministère de l'intérieur, ajoute L’Inter.