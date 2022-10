Algérie: Une femme brûlée vive pour avoir refusé de se marier

C’est une affaire qui a provoqué une onde de choc en Algérie. Le 26 septembre 2022, Ryma Anane, enseignante de 28 ans, a été brûlée vive par un homme qui l’avait demandée en mariage. Hospitalisée dans un premier temps dans un Centre hospitalier universitaire (CHU) en Algérie, la jeune dame a été évacuée en Espagne où elle a été admise, vendredi aux services d’urgence grâce à l’aide de ses proches.

Algérie: la triste histoire de Ryma Anane

Les faits se sont déroulés dans la commune de Tizi-Ouzou au nord de l’Algérie. Selon les proches de la victime qui se sont confiés à France 24, les faits se sont déroulés tôt le matin du 26 septembre 2022. Alors que Ryma Anane attendait le bus pour se rendre au boulot, elle a été surprise par son bourreau qui l’a aspergée dans un premier temps d’essence avant d’allumer un briquet et d’incendier la femme. Si elle se retrouve encore en vie aujourd’hui, c’est en grande partie grâce à son cousin Djamel Anane.

Ce dernier qui vit tout juste à côté d’elle s’est empressé de lui venir en aide et de le transporter à l’hôpital. « Avec ma femme, on a entendu des cris. On est vite sortis de chez nous. Et là, j'ai vu Ryma chez elle. Je n'oublierai jamais ses paroles. Elle répétait : 'Il m'a brûlée, il a brûlé mon avenir' », a-t-il déclaré à France 24.

Le cri de coeur de la maman de Ryma Anane

Hospitalisée au service des grands brûlés, au CHU Nedir Mohamed de Tizi-Ouzou, une commune du nord de l’Algérie, située à une centaine de kilomètres de la capitale, Alger, Ryma se trouvait toujours dans un état critique au début du mois d’octobre et avait besoin d’être transféré d’urgence dans un hôpital plus spécialisé à l’étranger.

C’est à cet instant que sa maman Nadia a posté une vidéo le 10 octobre dernier pour solliciter le soutien des internautes en vue du transfert et de l’opération de sa fille à l’étranger. Dans cette vidéo vue plus de 193 000 fois sur Facebook et plus de 34 000 fois sur TikTok, Nadia a lancé: « Ma fille a été brûlée. Elle a besoin d'aide de toute urgence car c’est son ennemi qui l’a brûlée. »

La famille s'est d'abord tournée vers l'hôpital Saint-Louis à Paris, connu pour son expertise des grands brûlés. D'après le devis consulté par France 24, l'hôpital demandait plus de 316 000 euros pour 70 jours d'hospitalisation en réanimation.

Finalement grâce à une association basée en Algérie et en Suisse qui vient en aide aux malades, Ryma Anane a été admise dans un hôpital spécialisé dans le brûlé à Madrid vendredi. Pour l'heure, les médecins qui sont à ses chevets ne se sont pas encore prononcés officiellement sur son état de santé.

Ses proches ont lancé une cagnotte en ligne en vue de soutenir son opération. Le 14 octobre au soir, plus de 1 100 participants ont versé plus de 33 000 euros.

Ce cas de féminicide n’est pas un fait isolé. Ryma a échappé à la mort, contrairement aux 32 femmes tuées par des hommes depuis le début de l'année 2022.