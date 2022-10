Plateau: Pourquoi Jacques EHOUO a soumis la commune à la notation financière

La commune du Plateau a obtenu sa notation financière, le mardi 04 octobre 2022 au cours d'une prestigieuse cérémonie tenue à Abidjan, en présence de plusieurs personnalités dont monsieur Fidel YAPI, Directeur Général de la Décentralisation et du Développement Local (DGDLL).

Notation financière: La commune du Plateau décroche un triple BBB+ (Investment grade)

M. Jacques Gabriel EHOUO, Député-Maire du Plateau, et son Conseil municipal, ont décidé de soumettre la collectivité à la notation de la prestigieuse agence de notation financière panafricaine Bloomfield Investment Corporation. C’est donc suite à un long processus d’études et d’analyses du fonctionnement de la mairie et des services de la commune, ainsi que des projets mis en place, que la structure pilotée par Stanislas ZEZE a procédé à la notation financière du centre des affaires d’Abidjan.

Au terme des analyses et études, le Plateau obtient à long terme, la note de BBB+ qui est une note en catégorie d’investissement, représentant un risque modéré ; et à court terme, la note de A1-, note d’investissement représentant un risque faible. Le fait de se soumettre à la notation offre aux potentiels investisseurs et partenaires, un gage de bonne gouvernance de la Mairie du Plateau. En fournissant des informations et des analyses de solvabilité sur une base comptable; la notation financière facilite l'accès des émetteurs aux marchés financiers.

La Mairie du Plateau est désormais reconnue solvable et ce nouvel atout va lui permettre de se déporter sur les places financières internationales en vue du financement du développement de la collectivité. Une nouvelle qui vient soulager Jacques EHOUO et son équipe. " On a des défis à relever, nous avons besoin de réaliser certains projets mais on a besoin de soutiens (...) Pour pourvoir mobiliser des ressources sur le marché des capitaux et lever des fonds, il était important d'avoir cette notation", a noté le Député-Maire du Plateau, Jacques Gabriel Ehouo.

Le Plateau qui ne fait décidément pas les choses comme les autres, nous aura habitué aux initiatives innovantes et futuristes depuis la mise en place en 2019 de son actuel conseil municipal. On se souvient encore, entre autres, du lancement avec Dassault Systèmes du jumeau numérique (un logiciel de programmation du développement des villes modernes), de l’intégration du club des centres d’affaires GBD innovation coopté par Paris la Défense, de la modernisation et la digitalisation de son état civil ainsi que de l’équipement de sa police municipale en outils à la pointe de la technologie.

Infos : Nicaise B.