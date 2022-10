Affaire Primud/ Clash Safarel Obiang - Molaré: Palabre est fini !

Le promoteur du Prix international des musiques urbaines et du Coupé décalé ( Primud ), Soumahoro Mauriféré alias Molaré, et l'artiste Safarel Obiang, se sont retrouvés dimanche dans les locaux de Mgroup. Ce qui s'est passé.

Sacré Primud d'or 2019, l'artiste Coupé-décalé, Safarel Obiang, s'en était pris au promoteur du Primud, Soumahoro Mauriféré alias Molaré.

Invité à l'émission Showbuzz sur Nci, le Safking avait fait savoir qu'il n'a pas encore reçu les clés de la villa qui lui a été promise. Une déclaration qui a déclenché une vive polémique sur la toile.

Invité à la même émission pour donner sa version des faits, Molaré a certes reconnu que Safarel Obiang n'a pas encore eu sa maison, mais il a également révélé que le coup de poing de Jésus a eu un protocole particulier avec le partenaire immobilier.

Et le partenaire immobilier qui a aussi été invité à Showbuzz, a donné un peu plus de détails sur ce fameux protocole avec le Primud d'or 2019 :

'' Safarel Obiang a reçu sa maison. Il a voulu une maison plus luxueuse. Nous lui avons demandé d'envoyer 45 millions pour compléter et avoir une maison à BASSAM. Jusque là, je n'ai rien reçu...", a-t-il révélé.

Face à ces sorties de Molaré et du partenaire immobilier, Safarel Obiang a fait savoir que ces derniers n'ont pas du tout dit la vérité. Il a même reçu le soutien de Kerozen qui a fait savoir qu'il n'a pas non plus reçu sa villa.

"J’AVAIS POUR INTENTION DE GÉRER CETTE AFFAIRE EN SOURDINE, MAIS NOTRE PETIT FRÈRE Safarel Obiang SE BAT OUVERTEMENT POUR NOUS 3. Son combat est noble et notre .Cela m’emmena à appeler Molaré cette après-midi pour en savoir davantage sur cette affaire ! Je fus rassuré par le commissariat général du primud, nous aurons nos maisons dans les meilleurs délais . Vive la musique ivoirienne !! ENTRE CEUX QUI DOUTÈRENT ET NOUS QUI CRÛMES LES QUELS AURONT RAISON?", a écrit Kerozen.

Alors que l'affaire continuait de susciter de chaudes discussions sur la toile, Molaré et Safarel Obiang, à la surprise générale, se sont retrouvés dans les locaux de Mgroup dimanche soir et ils ont fait savoir que l'affaire est sur le point d'être résolue.

“ Demain (lundi ) à 11h, nous serons au siège de KROM&KO. Il y aura une conférence, j’y serais avec Safarel, Al Moustapha et d’autres personnes qui ont lutter avec nous pour résoudre cette situation car le petit frère a raison. Au cours de cette conférence, l’agence immobilière donnera des dates précises de livraison des maisons des artistes lauréats des PRIMUD des années antérieures devant tout le monde ”, a fait savoir Molaré dans une vidéo postée sur la toile.

Pour de nombreux observateurs, tout ceci n'était qu'une histoire montée pour créer le buzz avant la cérémonie des Primud 2022.