Affaire Primud - Rita Kahouin à Molaré: "Donnez la maison de Safarel Obiang"

Rita Kahouin, manager de Safarel Obiang, a posté un long message sur la toile afin d'apporter une réplique à Molaré suite à son passage sur NCI. En effet, le promoteur du Primud a fait savoir qu'il a toujours été en contact avec le manager de Safarel Obiang, contrairement aux dires de l'artiste qui révélait que Molaré n'a jamais donné de suite à ses tentatives d'en savoir plus sur la villa qui lui a été promise suite à son sacre au Primud en 2019. Elle a également craché ses vérités à Mr Charles KROMA, partenaire immobilier du Primud.

Rita Kahouin (manager de Safarel Obiang) crache ses vérités à Molaré, voici son message

"Rita KAHOUIN ne contrôle plus rien, elle ne passait pas les informations" C'est elle qui dit à son artiste de parler mal". A bon ?

Depuis 2019 l'artiste n'a pas eu sa maison, est ce que vous l'avez entendu sur les réseaux sociaux en parler ? Laissez moi vous dire que c'est parce que je le calmais et que je lui demandais de patienter.

Aujourd'hui sur un plateau télé on veut me faire porter le chapeau ?

L'artiste est responsable de ses dires, ce n'est pas un enfant de 6 ans pour que je lui prête des mots. Je l'ai calme pendant 4 ans, s'il a décidé de parler, c'est son droit le plus absolu de s'exprimer, ou vous auriez voulu que je me mette mon Artiste à dos pour quelle raison ? Aujourd'hui c'est avec beaucoup de regret que j'écris ces mots, j'aurai du laisser l'artiste depuis régler ses comptes.

Nous avons toujours eu de l'égard et un profond respect pour les PRIMUD pour mr Molar, pour cette initiative qui valorise les artistes Ivoiriens et Africains. Et à chaque fois que nous en avons eu l'occasion nous lui avions témoigné notre reconnaissance. Mais quand le fils qui n'a jamais osé avoir des ecarts envers son devancier se met à parler, c'est que quelque chose ne va pas cette fois et le fils se sent livré à lui même face à un partenaire véreux et roublard.

Safarel Obiang n'a pas refusé de prendre la maison verte, le partenaire (KROM and Co) vu la polémique qui à éclaté et qui enflait , a lui même proposé à l'artiste en le suppliant de changer la maison pour redorer son image qui prenait un sérieux coup, lorsque les Ivoiriens on jugé indigne, la maison reçu par l'artiste.

Mr Charles KROMA, est ce que vous êtes sérieux quand vous arguez à la télé que "c'est un don que je fais personne ne m'a donné 5f"vous êtes sérieux ? La communication donc vous bénéficiez sur l'événement et sur l'image des artistes associés à l'événement est ce que vous avez idée de ce que ca pourrait vous coûter ? Et si vous etes cohérent envers vous même dites aux Ivoiriens pourquoi vous avez supplié l'artiste de ne rien dire et pourquoi pendant la polémique vous n'avez pas tenu ce langage comme quoi vous n' êtes pas un boutiquier pour changer un article. On accorderait plus de crédit a un boutiquier qu'a vous. Quand vous me suppliez de calmer l'artiste par l' intermédiaire de votre comptable et que vous remettriez la maison dans 4 mois, pourquoi vous n'avez pas évoqué les 45 Millions. Vous qui etes incapable de décrocher votre propre téléphone, dites nous à quel moment vous avez signifié à l'artiste que sa maison était prête et que vous attendiez les 45 millions. C'est déplorable de dire des contrevérités pareilles devant toute une nation. Les Ivoiriens ne sont pas dupes. Après votre dernière sortie à cette émission, ils se sont fait une idée claire de l'incohérence et de vos arguments aussi décousus qu'impertinents. Mr KROMA, vous êtes incapable de respecter un quelconque engagement. Dites aussi aux ivoiriens que le contrat d'égérie que vous avez proposé à l'artiste toujours dans le but de le calmer n'a pas pris effet du fait de votre incapacité notoire à tenir un simple engagement. La justice se chargera certainement de vous.

DONNEZ LA MAISON DE MON ARTISTE C'EST CE QUE NOUS VOULONS, tous les laureats du PRIMUD d'or savent que c'est tout un investissement.