Affaire Primud: Kerozen Dj donne raison à Safarel et enfonce Molaré

L'artiste Kerozen s'est rangé du côté de Safarel Obiang qui a fustigé le promoteur du Primud, Molaré, à qui il reproche de ne pas honorer ses engagements vis-à-vis des lauréats de ce prix.

Kerozen: ''Safarel Obiang se bat pour nous, son combat est noble''

Sacré Primud d'or 2019, l'artiste Coupé-décalé, Safarel Obiang, dit être déçu du promoteur du prix, Molaré, car selon lui, ce dernier n'a pas honoré ses engagements.

‘’ Cette année, je ne suis pas intéressé par Le Primud. C’est un jeu qui valorise la culture ivoirienne, mais le pilier de ce mouvement, c’est-à-dire le créateur de ce mouvement n’est pas vrai et franc envers les gagnants de ce concours. Et c’est très déplorable … Pour un concours que j’ai gagné en 2019, jusqu’à présent, la maison n’est pas donnée. Jusqu’à présent, je n’ai toujours pas reçu la maison. Ils sont allés me présenter une villa inachevée, ils m’ont dit qu’ils vont finir, mais ils ne m’ont pas remis la maison, ça fait 3 ans aujourd’hui… Les gagnants des précédents concours n’ont pas encore reçu leurs récompenses’’, a déploré Safarel Obiang, sacré Primud d’or 2019, lors de son passage à l'émission Showbuzz sur Nci.

Invité à la même émission pour donner sa version des faits, Molaré a fait savoir que Safarel Obiang a eu un protocole particulier avec le partenaire immobilier. ''Depuis 2019, il y a plein de choses qui sont rentrées en ligne de compte et qui font que Safarel n'a pas encore reçu sa maison. Si je prends l'historique, je peux comprendre Safarel dans la manière de demander, et dans la forme , ce n'est pas juste. Il y a deux mois, on n'a contacté le manager de Safarel pour nous demander de juste nous envoyer un courrier pour que nous on puisse relancer le partenaire immobilier, safarel est rentré en contact avec le partenaire, il a eu eu ses lots attribués, mais il n'a pas eu l'effectivité de la construction de la bâtisse qu'il a souhaité....Safarel c'est mon fils, je ne peux pas venir l'insulter, mais il s'est intégré à un protocole qui ne devrait pas avoir lieu (...) Pour la cas de Safarel , c'est un cas particulier entre lui et le partenaire (...) le promoteur en question, on a entamé une procédure judiciaire '', a expliqué Molaré.

Quant au partenaire immobilier qui a aussi été invité à Showbuzz, il a donné un peu plus de détails de ce fameux protocole avec le Coup de poing de Jésus : '' Safarel Obiang a reçu sa maison. Il a voulu une maison plus luxueuse. Nous lui avons demandé d'envoyer 45 millions pour compléter et avoir une maison à BASSAM. Jusque là je n'ai rien reçu...".

Safarel Obiang reçoit le soutien de Kerozen

Face à ces sorties de Molaré et du partenaire immobilier, Safarel Obiang a fait savoir que ces derniers n'ont pas du tout dit la vérité. Il a même reçu le soutien de Kerozen qui a fait savoir qu'il n'a pas non plus reçu sa villa.

"J’AVAIS POUR INTENTION DE GÉRER CETTE AFFAIRE EN SOURDINE, MAIS NOTRE PETIT FRÈRE Safarel Obiang SE BAT OUVERTEMENT POUR NOUS 3. Son combat est noble et notre .Cela m’emmena à appeler Molaré cette après-midi pour en savoir davantage sur cette affaire ! Je fus rassuré par le commissariat général du primud, nous aurons nos maisons dans les meilleurs délais . Vive la musique ivoirienne !! ENTRE CEUX QUI DOUTÈRENT ET NOUS QUI CRÛMES LES QUELS AURONT RAISON?", a écrit Kerozen.