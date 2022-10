Côte d'Ivoire - Agboville : L’école primaire publique (EPP) de Angoh, équipée

Homme politique, Nicaise Ohouna N’Takpé a fait parler son cœur le vendredi 14 octobre 2022, en remettant un important don de matériels scolaire et d’entretien à l’école primaire publique(EPP) de Angoh, village de la commune d’ Agboville.

Agboville : Un cadre offre des table-bancs à l’école primaire publique d’Angoh

Au total, ce sont 40 table-bancs, 01 carton de craies, 01 carton d’ardoises, 05 tableaux-bureaux et 02 grandes poubelles, qui ont été offerts à ce temple du savoir créé en 1982 avec un effectif de 110 élèves cette année.

« En réalité, je réponds, aujourd’hui, à un cri du cœur d’une jeune sœur. En effet, j’ai vu l’image de cette école le 05 octobre dernier, sur les réseaux sociaux, montrant une école dépourvue de table-bancs et de bien d’autres commodités. J’ai été choqué de voir qu’aujourd’hui, au 21e siècle, où l’école reste le premier outil de développement, qu’il y ait encore certains de nos enfants qui travaillent dans ces conditions. C’est pourquoi, j’ai décidé d’apporter ma modeste contribution afin de soulager un tant soit peu l’école d’Angoh. Mieux, c’est pour permettre à nos enfants de travailler dans des meilleures conditions », s’est justifié le donateur.

Pour lui, ce geste s’inscrit dans la continuité de son programme ‟1000 table-bancs” pour accompagner le système éducatif dans la commune d’ Agboville. Dans la droite ligne, les villages de Gbalékro, Moutcho, Ochompo, Babiahan et de Banguié, ont bénéfice, l’année dernière, de plusieurs dizaines de table-bancs.

« Chers parents, nous nous sommes engagés dans la politique non pas parce que nous avons les moyens mais pour l’amour que nous avons pour vous, nos parents. Oui, nous voulons vous aider c’est pourquoi, nous faisons la politique…Chers enseignants, chers élèves, vous qui travaillez dans ces conditions difficiles, ne vous découragez pas. Bien au contraire, votre situation doit vous donner la force et le courage de travailler davantage. Parce que Angoh a besoin de vous. Agboville a besoin de vous et toute la Côte d’Ivoire a besoin de vous », a lancé Nicaise Ohouna N’Takpé, avant d'exhorter l’ensemble des élus et cadres de l’Agnéby-Tiassa, à lui emboiter le pas.

« Il faudrait que nous nous investissions dans nos villages, dans nos villes en dotant les établissements scolaires d’outils de qualité. Et ce, afin que l’enseignement soit aussi de qualité. L’école d’Angoh, à l’instar des autres écoles de l’Agnéby-Tiassa, ont besoin de nous afin que nos enfants soient bien formés...Chers parents de Angoh, sachez que vous pouvez compter sur moi », s’est engagé le cadre d’Agboville.

Bien avant, Kouassi Brou et Dorgelès Brou Niangoran, respectivement représentant de l’IEPP (Inspecteur de l’enseignement préscolaire et primaire) Agboville 2 et directeur de l’EPP Angoh, ont exprimé leur gratitude à l’endroit du donateur.

« Nous tenons à vous dire merci pour cette action louable et inoubliable qui restera dans les annales de notre inspection. Votre geste vient à point nommé car il permettra de résorber le problème de confort des élèves. Seul le Seigneur saura vous le rende au centuple », ont-ils confié.

Tizié TO Bi

Correspondant régional.