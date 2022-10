Agboville : 500 élèves du primaire reçoivent des kits scolaires

L’ONG "Le manguier", en collaboration avec la Fondation Mamadou Lamine SY et le Comité de développement d' Agboville, ont offert, le samedi 01 octobre 2022, des kits scolaires à 500 élèves du primaire, issus de familles modestes, à la salle des fêtes de la mairie de la ville.

Agboville : La 10e édition de don de kits scolaires dans le cadre du projet "L'école est un droit pour tous les enfants", a eu lieu

« Nous sommes réunis ici pour la 10e édition de don de kits scolaires dans le cadre du projet "L'école est un droit pour tous les enfants". Ainsi, nous saisissons l’occasion pour exprimer notre reconnaissance au conseiller régional, Touré Yacouba pour sa sollicitude. Nos différentes structures scolarisent les enfants, leur offrent des extraits d'acte naissance. Au-delà de tout cela, elles viennent aussi en aide aux enfants de la rue à l'insertion sociale tout en les protégeant contre les formes de violence basée sur le genre », a souligné Touré Kouakou Aménan Virginie, porte-parole des ONGs.

De 2008 à ce jour, selon la secrétaire générale de l’ONG Le manguier, c'est près de 208 enfants en situation difficile, qui ont été pris en charge. Ce, grâce à des personnes de bonne volonté au rang desquelles, se trouve le ministre de la Santé, Dimba N’Gou Pierre, actuel président du Conseil régional de l’Agnéby-Tiassa.

Prenant la parole, Touré Yacouba dit SFR, parrain de la cérémonie, a dit sa joie d’être toujours plus proche des populations d’ Agboville, particulièrement des enfants.

« Aujourd’hui, le président de la République, SEM Alassane Ouattara met un point d’honneur sur son programme "La Côte d’Ivoire Solidaire". Il faut partager le peu qu’on a avec ses parents. C’est pourquoi, nous avons accepté d’associer notre image à cette action sociale. C’est également une manière pour nous d’encourager les enfants et les parents à aborder plus sereinement la rentrée scolaire », s’est justifié le conseiller régional, en présence de Dosso Salimata Coulibaly et de Victor Douagui, respectivement, directeur régional de la Solidarité et de la Lutte contre la pauvreté et secrétaire général 1 de la direction régionale de l’Éducation nationale et de l’Alphabétisation d’ Agboville(DRENA).

Poursuivant, le président d’honneur du Comité de développement d' Agboville a exhorté les parents à s’impliquer davantage dans l’éducation et l’encadrement de leur progéniture.

« Par la grâce de Dieu, nous passerons de 500 à 800 voire à 1000 kits scolaires, l’année prochaine…Chers enfants, quand vous allez à l’école, soyez attentifs, sages et travaillez bien. Aux parents, je vous demande de prier pour vos enfants que nous sommes afin qu’il y ait beaucoup d’Adama Bictogo, beaucoup de Dimba parmi nos enfants », a conclu Touré Yacouba.

Tizié TO Bi

Correspondant régional