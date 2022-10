Rwanda - Prix africain du Développement (Padev): Yamoussa Coulibaly distingué

Président directeur général de Challenge Immobilier International (CHIM-INTER), Yamoussa Coulibaly a été, récemment, désigné meilleur manager africain du secteur de l'immobilier, à Kigali au Rwanda.

Rwanda: Yamoussa Coulibaly désigné meilleur manager africain du secteur de l'immobilier

"Louange au Seigneur des mondes pour sa grâce infinie. Je félicite tous les travailleurs de Chim Inter pour leurs efforts qui nous font aller, toujours, de l'avant. Je n'oublie pas nos clients et partenaires pour la confiance qu'ils ont placée en nous. Ils ont cru en notre détermination à écrire les plus belles pages de l'Immobilier en Côte d'Ivoire et en Afrique. Chim-Inter va continuer à leur livrer des projets exceptionnels. Nos distinctions sont les leurs", a déclaré, le 18 septembre dernier à Kigali, le Président directeur général de Challenge Immobilier International (CHIM-INTER) lors de la réception du prestigieux Prix africain du Développement (Padev) dans la catégorie "Meilleur manager Africain du Secteur de l'Immobilier".

Le prix Padev est organisé par la Fondation 225. La 17e édition de ce rendez-vous continental de l'excellence a reconnu le mérite de 80 acteurs de développement venant d'une dizaine de pays et issus de tous les secteurs d'activités.

Yamoussa Coulibaly a exprimé sa gratitude au président Alassane Ouattara et à son gouvernement pour l'amélioration du cadre des affaires. Toute chose qui permet une saine émulation entre les entrepreneurs et l'expression de tous les talents au bénéfice du développement du pays.