Yannick Gohourou: ‘’Jonathan Morrison a volé mon projet tchin-tchin‘’

Le président du Comité inter-urbain Tchin-Tchin (Citt), Yannick Gohourou, a animé une conférence de presse dans l’après-midi du vendredi 14 octobre 2022 afin de s’expliquer sur les accusations de plagiat contre le jeune Jonathan Morrison relativement au tournoi Tchin-Tchin.

Affaire Tchin Tchin : Yannick Gohourou ‘’ la justice jouera son rôle si Jonathan Morrison continue dans sa bêtise’’

Yannick Gohourou a précisé qu’il n’a perdu aucun procès contre Jonathan Morrison contrairement à ce qui se raconte sur la toile. Cependant, il a invité Jonathan Morrison à acceper de le rencontrer afin de trouver un terrain d’entente au risque de se retrouver en justice.

‘’Il n’y a pas eu de procès. Tout ce qui se dit sur les réseaux sociaux n’est pas du tout vrai. En plus, le vendredi 23 septembre, il y avait vacances judiciaires, alors comment se fait-il qu’il y ait eu un procès ce jour-là‘’, a-t-il interrogé. Puis d’ajouter: ‘’ la justice jouera son rôle si Jonathan Morrison continue dans sa bêtise’’.

Yannick Gohourou a également expliqué comment Jonathan Morrison s’est approprié son projet. Affirmant avoir démarré son projet en 2019, le président du Citt dit avoir entrepris toutes les démarches afin de protéger son projet. Des démarches qui, dit-il, l’ont conduit à la mairie de Yopougon, au ministère des Sports, à la préfecture d’Abidjan, et également à la Fédération ivoirienne de petits poteaux.

‘’Le 28 septembre 2019 a vu le jour la première compétition dénommée Tchin-Tchin en Côte d’Ivoire sous le label Citt (…) le ministre des Sports qui était notre parrain était à notre activité, et c’est lui qui a remis le trophée du vainqueur. Donc le projet Tchin-Tchin a bel et bien vu le jour. Nous avons voulu organiser une deuxième édition, mais la Crise du Covid nous a mis à genoux en 2020… Nous avons donc demandé de suspendre les activités afin de chercher des partenaires pour venir nous aider…", a expliqué Yannick Gohourou qui a également révélé que c’est pendant cette phase de recherches de partenaires, que l’un de ses collaborateurs a soufflé le projet Tchin-Tchin à Jonathan Morrison.

‘’ C’est le responsable de la page We Love Maracana, qui travaillait avec moi à la communication", a-t-il révélé. Yannick Gohourou dit avoir ensuite mené de nombreuses actions pour rencontrer Jonathan Morrison afin de trouver un terrain d’entente, mais ses efforts sont restés vains.

‘’ J’ai mené des démarches pour rencontrer Jonathan Morrison, mais c’est lui qui refuse. Il sait très bien qui est Yannick Gohourou, on lui a parlé de moi. La Fédération de petits poteaux lui a même demandé de chercher à me voir afin qu’on puisse s’accorder. C’est parce qu’il sait que c’est à moi ce projet appartient, qu’il a ajouté le N à la fin du Tchin-tchin…‘’, a indiqué Yannick Gohourou.

Puis d’ajouter: ‘’Il faut que Jonathan Morrison vienne, on va signer un protocole d’accord pour qu’il utilise le nom tchin-tchin, j’ai essayé de rentrer en contact avec lui mais je n’ai pas pu (…) on dit qu’il a son pied sur rocher, c’est pour ça il ignore mes requêtes, Jonathan a volé mon projet tchin-tchin, mais si ça continue ainsi, on sera obligé de terminer cette histoire au tribunal ‘’.