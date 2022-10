Côte d'Ivoire: L'ADDH veut apporter son aide aux personnes démunies

Mettre en connexion des acteurs de la société civile de différents pays, afin de créer de la connaissance et du lien, favoriser les échanges d'expériences dans un esprit constructif et d'émulation pour trouver des solutions permettant de valoriser et de fidéliser le capital humain par le développement durable. Tel est le but qui a guidé la création de l’Association pour la Défense de la Dignité Humaine (ADDH).

L’Association pour la Défense de la Dignité Humaine (ADDH) dévoile sa mission

"Vivre dignement en Côte d’Ivoire signifie que chaque individu doit avoir de quoi se nourrir et être logé, qu’il a droit à des soins médicaux en cas de maladie et qu’il peut aller à l’école. Pourtant, vous le savez, des millions de personnes n’ont pas cette chance dans notre pays", a constaté SOUMAILA Diarrassouba, président de l’ADDH, avant de poursuivre: "C’est pour pallier cette situation que l’Association pour la Défense de la Dignité Humaine (ADDH) a mis en place ce programme dans une perspective de long terme visant à apporter un accompagnement aux personnes vulnérables et marginalisées quels que soient leurs couleurs de peaux, origine, religion, âge, sexe et capacités physiques ou mentales".

En pratique, l’ADDH, à travers son programme, permettra aux personnes vulnérables et marginalisées de vivre dans de meilleures conditions et d’accéder à leur autonomie socio-professionnelle. "C’est l’un des moyens les plus efficaces pour défendre la dignité humaine par la lutte contre la pauvreté, l’amélioration de la santé, la paix et la stabilité, le progrès de l’égalité hommes-femmes et la promotion de la solidarité".

L’ADDH entend également, par ses actions, promouvoir la dignité humaine, la justice et la paix; aider et apporter une assistance bénévole aux personnes démunies, notamment dans le domaine alimentaire par l'accès à des repas gratuits et par la participation à leur insertion sociale et économique, ainsi qu'à toute action contre la vulnérabilité sous toutes ses formes; préserver, promouvoir et valoriser la solidarité et la coopération internationale par la mise en place des projets de développement durable (éducation, formation, culture...) et favoriser l'engagement citoyen par le soutien, la formation, l’éducation, l’information et l'accompagnement des initiatives locales. Des actions de sensibilisation du public sur la préservation et le respect de la dignité humaine ont débuté et feront place très bientôt à d’autres activités dans le cadre des objectifs que s’est fixés, l’association.

Infos : Nicaise B.