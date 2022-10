Back to Africa : Phillipe Simo encourage les Africains et la diaspora à investir au pays

Le 8 octobre dernier, Philippe Simo, fondateur du mouvement « investir au pays », entourés d’entrepreneurs à succès, organisait à Versailles la conférence « Back to Africa ».

Plus de 1500 personnes (certains venus de l’étranger) ont répondu à l’appel pour assister à la conférence (dont les billets dépassaient parfois les quinze mille euros, avec bonus à la clé) pour obtenir le maximum d’informations permettant de réussir leurs investissements en Afrique.

Inciter les Africains et la diaspora à investir chez eux en Afrique

Entrepreneur Camerounais, Philipe Simo y fait son lycée au Cameroun avant de poursuivre des études d'Ingénieur à l'Université de Technologie de Troyes.

Il débute sa carrière en France comme acheteur, ingénieur projets au sein de multinationales telles que Areva avant de se lancer dans l'entrepreneuriat.

En 2018, il lance sa chaîne Youtube qui devient vite virale.

Son objectif : « communiquer l'urgence et la nécessité d'entreprendre pour révéler le potentiel de l'Afrique au monde en accompagnant la diaspora africaine dans l’entrepreneuriat et l’investissement sur le continent».

Back to Africa, un programme d’accompagnement de la diaspora pour investir au pays

Après s’être lui-même lancé dans l’aventure entrepreneuriale, via l’élevage de poulets, la pisciculture, l’agriculture etc, Philippe Simo partage ses expériences et les créneaux les plus rentables pour investir sur le continent.

Sa promesse à ceux qui suivent ses formations : avoir accès à du contenu de qualité, éviter les pièges, avoir accès très rapidement à des informations sur les marchés porteurs et être coachés par des experts dans les domaines visés. Il promet également des taux de rentabilité qui, selon lui, ne sont possibles qu’en Afrique.

Et la formule semble marcher à en croire les nombreux témoignages de personnes venues à cette conférence partager leur parcours.

A l’instar de Bertin Tchoffo, ancien SDF à Paris devenu entrepreneur au Cameroun. Son industrie de transformation d'huile de palme emploie aujourd’hui plus de 500 personnes au Cameroun, tout cela grâce à la formation au coaching, suivie sur la plateforme.

Un réseau d’experts conseils pour investir au pays

Philippe Simo fait du parcours et témoignages de professionnels africains, entrepreneurs, influenceurs, triés sur le volet, une source d’inspiration pour ceux qui voudraient investir sur le contient.

Parmi les entrepreneurs chevronnés présents ce jour-là pour partager leurs conseils :

Moulaye Taboure, CEO du site AFRIKREA, Auteur d'une levée de 6,2 millions de Dollars en 2022, son site compte plus de 500 000 visites, +7000 vendeurs dans 47 pays africains,

Maureen Ayité, CEO NANAWAX, Entrepreneure qui a fait fortune dans la vente de pagne. Elle est citée dans le magazine Forbes Afrique comme faisant partie des 30 talents d'avenirs,

Thione Niang, CEO JEUFZONE, Agriculteur, auteur et conférencier motivateur international, Thione NIANG et ancien community organizer pour le président Barack Obama pendant les élections présidentielles,

Kelly Massol, fondatrice de la marque naturelle Secrets de Loly distribuée dans près de 3000 points de vente en France et à l’international pour un chiffre d’affaire de 10 millions en 2021,

Scheena Donia, entrepreneur, consultante en image et auteur de la BD à succès « C'est maman qui commande »,

Steves Hounkponou, influenceur, entrepreneur, coach, consultant, conférencier, auteur, expert en image de marque digitale,

Sudehy, entrepreneur, coach, influenceur, conférencier, créateur de contenu motivant et auteur,

Le rendez-vous a été pris pour l’année prochaine avec pour objectif d’accueillir 4000 personnes et de multiplier le nombre d'investisseurs sur le continent!

CR photo Steve Lorcy