Gabrielle Lemaire, la nouvelle compagne de Drogba, enceinte ?

Gabrielle Lemaire, la nouvelle compagne de l'icône ivoirienne du football, Didier Drogba, est-elle enceinte ? C'est en tout cas la grosse question que se posent de nombreux observateurs.

Gabrielle Lemaire et Didier Drogba attendent-ils un enfant ?

Pour la deuxième année consécutive, l'ex-emblématique capitaine des Éléphants de Côte d'Ivoire, Didier Drogba, a été coopté pour la maîtrise de la cérémonie du Ballon d'or France football le lundi 17 octobre 2022 à Paris en France.

Une cérémonie au cours de laquelle, l'ancien buteur de Chelsea et de l'Olympique de Marseille, s'est présenté avec sa sublime compagne, Gabrielle Lemaire. Magnifiquement vêtue d'une robe maron beige, la femme qui partage la vie de Didier Drogba, a fait sensation à cette prestigieuse soirée.

Des photos postées sur la toile suscitent l'admiration de plusieurs internautes. Cependant, un fait a attiré l'attention de plusieurs internautes. L'on a pu apercevoir clairement le ventre de la belle Gabrielle Lemaire, bien arrondi.

Pour de nombreux internautes, il es clair que celle-ci attend un enfant. '' Il y a un petit Drogba qui arrive bientôt", a commenté un internaute quand un autre écrivait: "Le vrai ballon d'or prend du volume. Didier Drogba a toujours gardé son instinct de buteur. Félicitations".

Quant à Didier Drogba, il a simplement posté des photos de lui et de sa dulcinée sur sa page Facebook au lendemain de la cérémonie. '' Merci à Berlutti et Nicolas Jebran pour tout le travail et l'effort afin de nous faire briller (...) moi et Gabrielle Lemaire", a indiqué Dahizoko.

Pour l'instant, aucune information officielle sur la supposée grossesse de Gabrielle Lemaire n'a été dévoilée.