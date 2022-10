Côte d'Ivoire - Lycée Scientifique de Yamoussoukro: 47 ans après!

Le lycée scientifique de Yamoussoukro est un joyau légué à la Côte d’Ivoire par le Président Félix Houphouët Boigny. Ce lycée par excellence était une vision du père fondateur à l’époque pour faciliter la construction future du pays. C'est pourquoi, l’excellence était le seul critère fondamental pour en faire partie. Une vision retracée par les anciens élèves de ce lycée à l’occasion de l’anniversaire de sa date de naissance mardi 18 Octobre 2022.

Le lycée scientifique, formateur de nombreux cadres ivoiriens

Le lycée scientifique de Yamoussoukro a été le premier établissement par excellence de Côte d’Ivoire. Sortis de ce lycée, de hauts cadres rendent hommage au président Houphouët Boigny à travers ses œuvres. C’est le cas de Gnenelara Yéo, administrateur à la BAD, qui estime que sa gloire est venue du lycée scientifique ouvert par Houphouët en 1975.

« C’est ce lycée qui m’a fait. Étant d’une famille modeste, je n’aurai jamais pu aller en France », a-t-il fait savoir sur les antennes de la RTI. Aussi, ancien du lycée, Georges Koffi Bolamo, directeur adjoint du cabinet du premier ministre a expliqué la volonté des élèves en ce moment à pouvoir intégrer le lycée scientifique de Yamoussoukro.

« Peu importe l’endroit où on était, on avait tous ce rêve d’intégrer le lycée scientifique. Car, il était au cœur de la vision du président Félix Houphouët Boigny à l’époque », a-t-il révélé.

Selon Youssouf N’Djoré, ancien du lycée, actuellement ingénieur agronome, tous ceux qui y sont allés à cette époque et qui ont réussi à faire tout le parcours, étaient considérés comme des génies.

Quant à Moussa Kader Diaby, directeur général de l’INPHB, la vision du président à l’époque était de regrouper les 322.2462 km2 sur un hectare. C’est-à-dire, prendre les ivoiriens venus de toutes les localités de la Côte d’Ivoire sur la base du mérite afin qu’ils puissent aider demain à la construction du pays.

Femmes au lycée scientifique de Yamoussoukro, une idée du président fondateur

Seuls les gamins brillants, les élèves ayant au-dessus de la moyenne, étaient sélectionnés rigoureusement à travers tout le pays pour aller au lycée scientifique de Yamoussoukro. Mais, cette restriction fut levée par la suite par Houphouët Boigny qui donna aussi aux jeunes filles cette chance de démontrer leurs capacités.

Le docteur Angèle Djédjé en est un exemple. Elle fait partie de la première promotion des femmes qui sont passées par le lycée scientifique.

« C’était une expérience voulue par le président Félix Houphouët Boigny qui avait compris dans sa grande sagesse que l’excellence en science n’était pas réservée aux hommes », a-t-elle souligné.

Selon elle, il s’agissait d’une phase pilote, un essai. Du coup, l’idée se poursuivait si elles réussissaient à tenir jusqu’en première. Chose qu’elle a appréciée, car selon elle, cela leur a permis de monter de quoi elles étaient capables. Et aussi leur a permis d’être là aujourd’hui.

Des personnalités satisfaites de la vision du président Houphouët

Tous des anciens du lycée scientifiques, ces personnalités ont rendu hommage à Houphouët sur les antennes de la RTI, mardi 18 Octobre, marquant ainsi ses 117 ans s’il était vivant.

Pour ceux-ci, le père fondateur avait tout mis en œuvre pour répondre à leurs besoins. Devenus aujourd’hui de hauts cadres de l’administration publique et privée, ces cadres ne cessent pas de mettre en avant, l’amour que ce grand homme d’Etat avait pour les enfants.

Aujourd’hui, ce lycée continue de faire ses preuves en termes d’apprentissage mais dans des conditions différentes.

Qu’en est-il du lycée scientifique de Yamoussoukro ?

Aujourd’hui, le lycée scientifique de Yamoussoukro rencontre pas mal de difficultés en termes d’infrastructures, de salubrité et de sécurité. N’étant plus à son meilleur niveau malgré ses bons résultats scolaires, le lycée scientifique a de potentiels concurrents aujourd'hui, à savoir le lycée Sainte-Marie de Cocody et le lycée classique de Cocody.

Ces trois lycées affichent les meilleurs taux de réussite au baccalauréat au niveau national.

Yahafe Ouattara (stagiaire)