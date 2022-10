Côte d'Ivoire - Miss Apoutchou ou la valorisation de la femme ronde

Le concours Miss apoutchou vient changer les mentalités car il est rare de voir des femmes rondes à des concours de beauté.

Les vraies raisons du concours Miss Apoutchou

En général, les femmes qui se présentent aux concours de beauté, ont une silhouette fine et une taille élancée. Elles ont une forme physique un peu différente de celle de la femme noire en général.

On reconnaît les femmes africaines par leur corpulence, leur forme arrondie. En Côte d’Ivoire, le mot apoutchou est né, signifiant femme ronde. Être une apoutchou est beaucoup appréciée en Côte d’Ivoire depuis un certain moment. C’est ainsi que le concours apoutchou est né. La première Edition s'est déroulée en 2021.

Comme le disent certaines femmes, ce concours de beauté, dédié aux femmes rondes, vient mettre fin à la frustration de certaines femmes qui sentent bizarres dans leur peau à cause de leurs formes physiques différentes de celles des Miss qu'on voit dans le monde.

Le comité d’organisation a lancé officiellement la deuxième édition de Miss apoutchou 2022. C'est le samedi 1er octobre que c’est tenu la première présélection de Miss apoutchou au village kiyi à Cocody avec 8 candidates retenues. La deuxième présélection est en cours.

Afin d’emmener les femmes qui se trouvent complexées par leurs formes à se présenter au concours afin de surpasser leur manque de confiance, le comité a donné les différents lots de la gagnante du concours précèdent.

C'est une voiture, un studio, 1 million de francs CFA et un permis de conduire. Les femmes et l’argent, les femmes et les voiture. Elles seront prêtes malgré leurs complexes, à se présenter au concours juste pour les lots, et c’est l’objectif du comité d’organisation.

Avec le concours de beauté Miss Apoutchou, la beauté féminine se magnifie sous des formes beaucoup plus remarquables. Aucune femme ne se sentira frustrée désormais parce qu’elle n'est pas mince ni parce qu’elle est "apoutchou".

Rita (stagiaire)