CHAN 2022: Les Eléphants A' sont à leur 3ème stage de préparation

Souhalio Haïdara et son groupe ont entamé depuis lundi 24 octobre 2022, une autre séance d’entrainement au stade Robert champroux à Marcory. Un exercice qui vise à préparer davantage le groupe des Eléphanteaux au championnat d’Afrique des nations (CHAN 2022) prévu du 13 janvier au 4 février 2023 à Algérie.

CHAN 2022: Troisième stage dans le même mois

Cette séance d’entrainement est la troisième du mois d’octobre après les précédentes, tenues respectivement du 10 au 12 octobre et du 17 au 19 octobre. Le sélectionneur national local va donc saisir l’occasion pour travailler sur des points clés indispensables à la bonne conduite de jeu. A savoir, le jeu de précision, la conservation, les transitions et le pressing sur le porteur du ballon. Ce sont entre autres des séquences sur lesquelles la vingtaine de joueurs dont l’actuel meilleur buteur de la ligue 1 et sociétaire du stade d’Abidjan, Ouattara Dognimin Romaric, a travaillé. Démarré lundi 24, ce troisième stage va s’achever le mercredi 26 octobre par une rencontre amicale.

Une première journée assez particulière

Lundi matin, les joueurs ayant disputé des rencontres de la ligue 1, le dimanche 23 octobre, ont eu droit à une séance d’entrainement plus légère que les autres. Ce fut le cas de Som Sié Armand, Sanogo Salif, Wayou Constant joueurs de la ligue 1.

Ce qu’il faut savoir sur le CHAN 2022

La confédération africaine de football (CAF) a procédé depuis le 1er Octobre 2022, au tirage au sort de la phase finale du CHAN (Championnat d’Afrique des Nations) à l’Opéra d’Alger. En effet, il y a eu pour la première fois 18 sélections reparties en 3 groupes de 4 équipes (A, B et C) et deux autres poules de 3 équipes (D et E). La Côte d’Ivoire se retrouve dans le groupe 3 où elle devra affronter en premier, le Sénégal le 14 janvier à 19h00, la République démocratique du Congo le 18 janvier à 16h; ensuite l’Ouganda le 22 janvier 2023 à 19h00.

Yahafe Ouattara (stagiaire)