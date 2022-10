L'apôtre Astalie Yasmir DIOMANDE décroche un Bachelor en Angleterre

Un serviteur de Dieu d’origine ivoirienne, a décroché un Bachelor of Art (Hons), option Criminologie, Psychologie et Justice Sociale dans une université basée à Londres en Angleterre. Il s’agit de l'apôtre Astalie Yasmir DIOMANDE, fondateur de l'Église "New Breath International Missions ». Ce diplôme correspondant à un bac+3, va permettre à l’homme de Dieu d’exercer au mieux le ministère pastoral, pour laquelle il dit s’être installé dans la capitale Britannique depuis 2015.

Un homme de Dieu ivoirien obtient un important diplôme dans une université britannique

C’est donc dans le souci de réussir cette mission, mais également pour une meilleure intégration sociale en Angleterre, que l’apôtre Astalie Yasmir DIOMANDE, a décidé de s’adonner aux études. En Septembre 2016, l’homme de Dieu, a suivi des cours d’anglais destinés aux personnes dont la langue maternelle n'est pas l'anglais et qui s'installent au Royaume Uni. Il poursuit les cours d’anglais pendant deux années supplémentaires qui seront sanctionnées par l’obtention d’un diplôme équivalent au Bac anglais. Ce diplôme va lui permettre d’accéder aux études supérieures et d’amorcer le diplôme de Bachelor of Art (Hons) option Criminologie, Psychologie et Justice Sociale. Diplôme qu’il a également obtenu au bout de trois années.

Durant ces 6 dernières années, l'homme de Dieu a réussi à allier, ministère de Dieu et les études. Il n’a donc pas manqué d’expliquer ses motivations. ‘’ Je voudrais témoigner toute ma gratitude au Seigneur pour m’avoir permis de décrocher ce Bachelor of Arts (Hons) degree en Criminologie, Psychologie et Justice Sociale. En effet, quand j’arrivais au Royaume Uni, je n’avais qu’un niveau scolaire de la classe de 4e. Mais malgré cet handicap et la barrière de langue ainsi que l’âge avancé, je ne me suis pas découragé parce que j’avais un défi personnel à relever qui consistait à la réussite scolaire par un diplôme universitaire. Et bien évidemment, j’avais aussi en face de moi un besoin d’intégration pour le bon déroulement de mon ministère pastoral pour lequel j’étais à Londres, la capitale du pays du Roi Charles III. Donc entant que pasteur, j’avais beaucoup d’engagements mais cela ne m’a pas empêché de réaliser cet exploit. Du niveau 4e, j’ai pu remonter jusqu’à décrocher un BA qui est un bac +3 donc un équivalent de la licence. ‘’ tout en exhortant l’ensemble des hommes de Dieu à la formation.

‘’ Je voudrais donc dire à quelqu’un qu’il n’y a pas d’âge limite pour se réaliser. A mes collègues hommes de Dieu, je voudrais les encourager à la formation et aux études pouvant leur permettre de répondre aux besoins du peuple dont ils ont la responsabilité de conduire car tout n’est besoin spirituel. Aux autres je dirai tout simplement qu’il n’y a pas de développement possible sans l’éducation. Étudier vous ouvre les portes du monde de la connaissance‘’, a-t-il ajouté.