Côte d’Ivoire-Éducation : Mariatou Koné remet les conclusions des états généraux au PM

Mariatou Koné, la ministre de l’Éducation nationale et de l’Alphabétisation de Côte d'Ivoire, a remis les conclusions des états généraux de l’école ivoirienne au Premier ministre Patrick Achi. C’était au cours d’une cérémonie qui a eu lieu le mercredi 7 septembre 2022.

Côte d’Ivoire : Mariatou Koné remet officiellement le rapport des états généraux de l’école au PM

Mercredi 7 septembre 2022, Patrick Achi a reçu les conclusions des états généraux de l’école ivoirienne des mains de Mariatou Koné. La ministre ivoirienne de l’Éducation nationale et de l’Alphabétisation a félicité la Côte d’Ivoire "qui, grâce à ce processus, s’engage à un nouveau contrat social pour l’éducation".

Patrick Achi, pour sa part, a fait remarquer que "les états généraux ont permis de formuler la feuille de route de l’école ivoirienne de "la Côte d’Ivoire Solidaire". Une école qui n’oublie jamais qu’elle est par essence une échelle tendue vers l’avenir. Une école qui donnera à nos filles comme à nos fils, des racines et des ailes. Une école qui nous offrira la force héroïque de croire en notre destin, parce que nous aurons préparé avec ferveur celui de celles et de ceux qui nous succèderont".

Dès sa nomination à la tête du ministère de l’Éducation nationale et de l’Alphabétisation le 6 avril 2021, Mariatou Koné s’est engagée donner un nouveau souffle et un nouveau visage à l’école ivoirienne. Le successeur de Kandia Camara Kamissoko, actuelle ministre des Affaires étrangères, a annoncé la tenue d’états généraux. "J'envisage d'organiser immédiatement des rencontres avec des entités qui peuvent contribuer par leurs idées, expériences et compétences, à m'aider à relever la mission qui m'est confiée", s’etait-elle exprimée.

Mariatou Koné avait aussi affiché sa volonté de consolider les acquis et d’apporter les améliorations nécessaires dans l’objectif de rendre le système éducatif ivoirien plus performant en matière d’offre, d’accès et de qualité.