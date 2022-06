Assemblée nle : Kandia et Adjoumani visaient le "tabouret" de Bictogo

Adama Bictogo est confortablement installé dans le fauteuil de président de l'Assemblée nationale depuis une semaine. Le député d'Agboville remplace Amadou Soumahoro, décédé en mai. Cependant, les choses n'ont pas été aisées pour le nouveau patron de l'hémicycle.

Adjoumani et Kandia auraient pu court-circuiter Adama Bictogo...

À la disparition d'Amadou Soumahoro le 7 mai 2022, l'équation qui se présentait à Alassane Ouattara était de trouver une personnalité du RHDP (Rassemblement des houphouëtistes pour la démocratie et la paix) pour lui succéder. Un autre défi était également de sauvegarder l'unité de son parti. En effet, des cadres avaient à coeur d'accéder au sommet de l'Assemblée nationale.

Finalement, le président ivoirien a porté son choix sur Adama Bictogo. Le chef de l'État a estimé que l'ancien président du directoire du RHDP avait la carrure pour occuper la place laissée par "Tchomba". Gilbert Kafana Koné, l'actuel président du directoire, a fait connaitre la décision de Ouattara au cours d'une réunion. En vérité, des personnalités du parti au pouvoir rêvaient de se faire élire à la tête de l'Assemblée nationale.

L'information est relayée par Jeune Afrique qui écrit que Kandia Camara Kamissoko et Kobenan Kouassi Adjoumani avaient souhaité être le choix d'Alassane Ouattara. La ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, de l'Intégration africaine et de la Diaspora, par ailleurs député-maire de la commune d'Abobo, n'a pu voir son rêve se réaliser. Le ministre d'État, ministre de l'Agriculture et du Développement rural non plus n'a pu accéder au perchoir.

Adama Bictogo a réussi à rassembler le RHDP, mais également l'opposition derrière sa candidature. Il est vrai que Naya Jarvis Zamblé, la députée de Gohitafla, Iriéfla, Maminigui, avait annoncé son ambition de défier le patron du groupe SNEDAI. Mais la plus jeune parlementaire s'est vite ravisée. "Considérant la décision de SEM Alassane Ouattara, président de la République, président du Rassemblement des houphouetistes pour la démocratie et la paix, de choisir l'honorable Adama Bictogo en qualité de candidat du parti à l'élection de la présidence de l'Assemblée nationale du 7 juin 2022, et l'invitation a le plébisciter, j'ai décidé de retirer ma candidature à l'élection de la présidence de l'Assemblée nationale et d'apporter comme mes autres confrères du groupe parlementaire RHDP, mon soutien au candidat du parti Adama Bictogo, l'ami des jeunes", avait-elle dit dans un communiqué.