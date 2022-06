Abidjan: Auchan ouvre son premier Supermarché à la Riviera- Attoban

Le Groupe Auchan a procédé à l’inauguration de son premier supermarché en Côte d’Ivoire, dans la commune de Cocody, le mardi 14 Juin 2022.

Grande distribution : Le Groupe Auchan ouvre officiellement en Côte d’Ivoire

Cette cérémonie d’inauguration a connu une forte mobilisation, avec la présence de Christophe Belliard, ambassadeur de la France en Côte d’Ivoire, du directeur de Cabinet adjoint du ministère du commerce, des représentants des maires de Cocody et d’Abobo, et de plusieurs opérateurs économiques, aux côtés de la Présidente Auchan Afrique et du directeur général de Auchan Côte d’Ivoire.

Pour la Présidente Auchan Retail en Afrique, madame Fatoumata Bâ, la marque française de distribution a pour ambition de démocratiser l’accès à la distribution.

« Notre ambition est de démocratiser l’accès à la distribution moderne tout en contribuant au développement économique de la Côte d’Ivoire, au service de chaque ivoirien. Nous sommes reconnus pour notre action en faveur du pouvoir d’achat tout en offrant des produits bons pour la santé et pour la planète. C’est l’essence même de notre projet », a-t-elle déclaré.

Monsieur Benoît BOUNY, Directeur Général de Auchan Côte d’Ivoire, a pour sa part affirmé que Auchan est déterminé à faire vivre aux ivoiriens, la mission qui est la sienne, autour de trois piliers fondamentaux. Des produits de qualité à des prix imbattables. Une intégration au service des ivoiriens. Un engagement social.

« Nos rayons affichent des prix moins chers, car nos équipes sont animées par le plaisir d’apporter aux habitants des quartiers une alimentation saine, de bonne qualité, à un prix accessible (…) Auchan Côte d’Ivoire s’affirme comme une aventure pour les ivoiriens par les ivoiriens et avec les ivoiriens. Elle se veut source d’opportunités de carrière valorisante et de création d’emplois pour la Côte d’Ivoire.

Les producteurs agricoles locaux sont au cœur de notre stratégie de développement. C’est une approche qui nous permet de contribuer à l’essor des filières agricoles en favorisant l’économie de la Côte d’Ivoire», a-t-il annoncé.

Après le supermarché d’Attoban, 4 magasins de proximité seront ouverts dans les communes de Cocody, d’Abobo et de Yopougon.

2ème enseigne de la grande distribution en France, le groupe Auchan Retail est présent dans 13 pays avec pour mission de fournir aux populations une offre de produits et services de qualité à des prix accessibles.

Infos: Nicaise B.